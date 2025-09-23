Polițist din Argeș, reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență. Ar fi cerut 100.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal

Poliţist din Argeş, reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență FOTO Facebook /Direcția Națională Anticorupție

Adjunctul șefului Poliției din orașul argeșean Topoloveni a fost trimis în judecată după ce, împreună cu un ofițer de la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, ar fi cerut nu mai puțin de 100.000 de euro de la o persoană cercetată penal. Pentru această sumă, cei doi i-ar fi promis acesteia că vor interveni la un magistrat pentru o soluție favorabilă în dosarul său penal, au anunțat procurorii DNA.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Pitești l-au trimis în judecată pe Bogdan Robert Pascu, adjunct al șefului Poliției orașului Topoloveni, județul Argeș, pentru trafic de influență. La data faptei, el era ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș și ar fi soțul judecătoarei Livia Pascu din cadrul Judecătoriei Pitești, scrie G4Media.

"În perioada ianuarie – mai 2022, inculpatul Robert Bogdan Pascu, în baza unei înțelegeri cu inculpatul Iancu Costinel, ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, i-ar fi solicitat unei persoane suma de 100.000 de euro, pentru ca, în schimb, să-și exercite pretinsa influență asupra unui magistrat, astfel încât persoana respectivă să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care primul ofițer efectua acte de cercetare penală", au precizat anchetatorii într-un comunicat de presă.

Pascu ar fi primit suma de bani cerută, dar în mai multe tranșe. Conform sursei citate, ulterior, cei doi ofițeri de poliție au împărțit banii în mod egal.

Pe lângă cei 100.000 de euro, Pascu și Iancu Costinel ar mai fi cerut și ar fi primit și suma de 40.000 de lei, dar și două telefoane iPhone 13 pentru presupusa influență, au mai arătat procurorii DNA.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute de către Robert Bogdan Pascu, până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei, mai scrie sursa citată.

Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Argeș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

