Caz cutremurător în Gorj: Și-au vândut copilul pe câteva sute de lei unei familii din Germania. Asistenții sociali le-au luat acum și ceilalți doi fii

Autorităţile române fac anchetă, după ce o familie din Gorj şi-ar fi vândut unul dintre copii, un băieţel de 6 ani, care a fost scos din ţară şi dus în Germania. Suma pe care părinţii - tatăl alcoolic, iar mama cu probleme psihice – ar fi primit-o pentru copil este de câteva sute de lei. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj i-a preluat pe ceilalţi doi copii ai familiei, aceştia fiind acum în grija unor asistenţi maternali.

Verificările în acest caz au demarat după ce DGASPC Gorj a primit o adresă din partea Autorităţii Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în luna aprilie a acestui an, conform căreia un copil ar fi fost vândut şi dus în Germania.

„Imediat s-a demarat procedura conform legislaţiei în vigoare, fiind înştiinţate instituţiile abilitate să verifice aspectele sesizate şi să intervină conform competenţelor legale, fiind vorba, în acest caz despre DIICOT. Reprezentanţii DGASPC Gorj s-au deplasat la domiciliul familiei împreună cu reprezentanţii autorităţii locale pentru a evalua situaţia socio-familială. S-a constatat în urma intervenţiei şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii legali că minorul în cauză nu se află la domiciliu. S-a constatat că la domiciliu mai există doi minori, minori ce au fost preluaţi la scurt timp de reprezentanţii DGASPC Gorj împreună cu reprezentanţii Poliţiei, fiindu-le instituită măsură de protecţie specială-plasament în regim de urgenţă la asistenţi maternali profesionişti”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj, Minodora Sucea.

Surse locale au precizat pentru News.ro că primele date din anchetă arată că băieţelul, care a împlinit şase ani în luna martie a acestui an, a fost vândut pe o sumă de câteva sute de lei.

Tatăl copilului este alcoolic, iar mama pare a avea probleme psihice, au constatat autorităţile care s-au deplasat la locuinţa familiei.

Fratele și sora băiatului vândut

Acolo au fost găsiţi sora mai mare a băieţelului are ar fi fost vândut şi fratele mai mic al acestuia. Fata are opt ani, iar fratele cel mic are doi ani şi opt luni. Ambii se află acum la asistenţi maternali şi urmează un program de consiliere psihologică. Autotrităţile au cerut pentru cei doi copii şi alte investigaţii medicale.

Director general al DGASPC Gorj, Laurenţiu Diaconescu şi ministrul Familiei, Natalia Intotero, au vizitat pe cei doi fraţi ai minorului la domiciliul asistenţilor maternali, purtând discuţii cu aceştia.

Oficialii DGASPC Gorj precizează că „după clarificarea situaţiei juridice a minorului aflat în Germania, instituţia va interveni în preluarea acestuia şi instituirea unei măsuri de protecţie specială”.

Intotero trimite șeful DGASP în Germania

Ministra Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero a anunțat că Rareş-Petru Achiriloaie, președintele DGASPC, va călători în Germani pentru a asigura revenirea minorului în țară.

„Ce pot să vă mai spun e că, săptămâna viitoare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie va efectua o deplasare de urgenţă în Germania, unde va sta de vorbă cu autorităţile germane în vederea repatrierii, într-un timp cât mai scurt, a minorului care acum este în grija lor”, a explicat Intotero la Antena 3.

