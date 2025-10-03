Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:12
Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii
Restricții de circulație în weekend în București FOTO: shutterstock.com

Traficul rutier va fi restricționat la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat vineri, 3 octombrie, Brigada Rutieră.

* Sâmbătă, între orele 15:00 - 23:00, va fi organizată o adunare publică ocazionată de Marșul Apărătorilor Credinței, după următorul program:

- 15:00 - 15:30, adunarea participanților în Piața Victoriei, alveola centrală;

- 15:30 - 17:00, scurte alocuțiuni în Piața Victoriei, alveola centrală;

- 17:00 - 18:00, deplasarea participanților pe banda I de circulație pe traseul: Piața Victoriei, alveola centrală - bd. Lascăr Catargiu - Piața Romană - bd. Gheorghe Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - dreapta pe bd. Regina Elisabeta - stânga pe Calea Victoriei - Pod Națiunile Unite - bd. Națiunile Unite - bd. Libertății - punct final parcarea Piața Constituției;

- 18:00 - 22:30, alocuțiuni și concert în Piața Constituției;

- 22:30 - 23:00, defluirea totală a participanților.

* Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 - 22:00, PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București, va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului 'Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană' pe str. Delfinului, segmentul de drum cuprins între șos. Fundeni și până la uzina de pe str. Delfinului.

În acest context, se va restricționa circulația autovehiculelor, începând de vineri, ora 22:00, până luni, ora 6:00.

* Duminică, între orele 14:00 - 18:00, va fi organizată o adunare publică și marș al diversității după următorul program:

- 14:00 - 15:00, adunarea participanților în Piața Universității - Piața 21 Decembrie, din bd. Nicolae Bălcescu;

- 15:00 - 16:30, deplasarea participanților pe banda I de circulație pe traseul: Piața Universității - Piața 21 Decembrie - bd. Nicolae Bălcescu - dreapta pe bd. Regina Elisabeta - travers Calea Victoriei - stânga pe str. Schitu Măgureanu - travers Pod Izvor - stânga pe Splaiul Independenței - dreapta pe bd. Libertății - punct final parcarea din Piața Constituției;

- 16:30 - 17:30, scurte alocuțiuni în Piața Constituției;

- 17:30 - 18:00, defluirea totală a participanților.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonilor le recomandă să circule doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule.

