Autor: Aniela Manolea
Marti, 12 August 2025, ora 15:35
Măsura care ar putea aglomera și mai mult traficul. Primarul interimar Stelian Bujduveanu: „Cred că Bucureștiul are nevoie de asta”
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a anunțat marți, 12 iunie, o măsură care ar putea aglomera și mai mult traficul din București, cel puțin temporar. Edilul a anunțat amenajarea a peste 10 km de benzi unice pentru transportul public, lucru ce ar putea duce la aglomerarea traficului cu mașina personală.

„Încă 10,5 km de benzi unice pentru transportul public în București!”, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu pe Facebook.

El a explicat că rețeaua de benzi unice pentru STB în Capitală va depăși pragul de 65 km și a precizat și că unele proiecte au deja toate avizele necesare, iar altele sunt în curs de avizare.

„Continuăm să extindem rețeaua de benzi dedicate transportului public. În următoarele săptămâni, amenajăm 10,55 km de benzi unice, iar în total ajungem la 65,3 km – din care 35,5 km sunt exclusiv pentru autobuze”, a transmis edilul.

Noile benzi vor fi amenajate pe următoarele trasee:

  • Bd. Lascăr Catargiu (între Piața Victoriei și Piața Romană, sens spre Romană) – 0,9 km
  • Șos. Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri) – 0,4 km
  • Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului și Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) – 0,45 km
  • Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piața Presei) – 1,2 km
  • Calea Crângași (între str. Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, sens spre pasaj) – 0,6 km
  • Drumul Taberei, pe ambele sensuri – 7 km (3,5 km pe sens)

„Dincolo de cifre, e un pas în plus spre un transport public mai rapid și mai previzibil. Cred că Bucureștiul are nevoie de asta – și tocmai de aceea, alegem să încurajăm și să prioritizăm transportul public”, a mai spus primarul general interimar.

