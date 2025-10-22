Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o serie de restricții de circulație în București, care vor afecta traficul din Capitală duminică, 26 octombrie. Evenimentele dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale, organizate de Patriarhia Română, vor întrerupe traficul rutier de la miezul nopții până la ora 22:00.

„În perioada 25–31 octombrie, Patriarhia Română organizează o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale”, a transmis MAI.

„Pentru buna desfășurare a manifestărilor”, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 – 22:00, vor fi instituite restricții de trafic rutier pe următoarele artere:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

„Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră”, a mai transmis MAI.

