Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:05
200 citiri
Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
Catedrala e gata pentru inaugurare FOTO Facebook/Catedrala Mântuirii Neamului

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat o serie de restricții de circulație în București, care vor afecta traficul din Capitală duminică, 26 octombrie. Evenimentele dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale, organizate de Patriarhia Română, vor întrerupe traficul rutier de la miezul nopții până la ora 22:00.

„În perioada 25–31 octombrie, Patriarhia Română organizează o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale”, a transmis MAI.

„Pentru buna desfășurare a manifestărilor”, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 – 22:00, vor fi instituite restricții de trafic rutier pe următoarele artere:

  • Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);
  • Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);
  • Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;
  • Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
  • Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;
  • Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;
  • Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;
  • Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;
  • Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;
  • Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;
  • Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

„Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră”, a mai transmis MAI.

Cărțile electronice de identitate, departe de implementarea completă. De câte cititoare ar fi nevoie la nivel național
Cărțile electronice de identitate, departe de implementarea completă. De câte cititoare ar fi nevoie la nivel național
Emiterea noilor cărți electronice de identitate (CEI) se apropie de pragul de 500.000 de cetățeni români, însă implementarea și integrarea lasă de dorit. Instituțiile publice au nevoie de...
Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
Patriarhia Română anunță că preoții parohiilor din zona blocului care a explodat vineri dimineață în zona Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin...
#trafic rutier Bucuresti, #restrictii circulatie, #Catedrala Nationala, #patriarhia romana, #Ministerul Afacerilor Interne , #trafic rutier
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
Digi24.ro
De ce a amanat Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reactia Kremlinului
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rareș Bogdan o amenință pe Ursula von der Leyen: „Vă jucați cu focul! Nu sunteți trimisa lui Dumnezeu pe pământ!”
  2. Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”
  3. Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
  4. Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
  5. Jandarmii și polițiștii de frontieră primesc dreptul de a înregistra video în spații publice fără consimțământul persoanelor de față
  6. Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
  7. Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
  8. Carla Bruni, între podiumul de modă și vizitele la penitenciar. Soțul ei, fostul președinte Sarkozy, a fost încarcerat la Paris. Și ea se află sub control judiciar
  9. Donald Trump vrea să obțină despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la propriul Departament al Justiției
  10. Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”