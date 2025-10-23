Trafic paralizat în București. Un camion a rupt mai mulți stâlpi pe Prelungirea Ghencea

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:56
Trafic paralizat în București. Un camion a rupt mai mulți stâlpi pe Prelungirea Ghencea
Un camion a rupt mai mulți stâlpi, în București. FOTO: Eduard Dragan / Facebook Info Trafic București Ilfov

Circulaţia rutieră pe Prelungirea Ghencea este îngreunată joi dimineaţă, 23 octombrie, după ce un camion a lovit un stâlp de iluminat public, doborându-l parţial pe carosabil. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă zona rămâne parţial blocată în timpul intervenţiilor.

La faţa locului au sosit echipaje ale ISU Bucureşti-Ilfov şi pompieri, iar poliţiştii Brigăzii Rutiere dirijează traficul şi asigură perimetrul pentru siguranţa participanţilor la trafic. Conform primelor informaţii, stâlpul principal este grav avariat, iar doi stâlpi învecinaţi au fost „traşi după el”, astfel că pentru repunerea în poziţie va fi nevoie de o macara specializată, operaţiune care se va desfăşura timp îndelungat.

Din cauza lucrărilor, traficul este restricţionat temporar pe o bandă de circulaţie. Autorităţile recomandă conducătorilor auto să evite zona sau să folosească rute alternative până la finalizarea intervenţiei. Până în prezent nu au fost raportate victime, dar circulaţia va rămâne afectată pe durata operaţiunilor de siguranţă şi remediere.

