Orașul din România unde au dispărut blocajele din trafic. Poate fi model pentru întreaga țară: "Administrațiile trebuie să aibă curaj, chiar dacă conducătorii auto vor face scandal"

Cel mai fluent trafic din reședințele de municipiu este în Reșița FOTO Facebook/Primaria Resita

Reșița ocupă primul loc în clasamentul Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, care analizează cât de greu se circulă în municipiile reședință de județ.

Potrivit raportului, un locuitor din Reșița pierde anual doar 3–3,5 zile de lucru din cauza traficului – de peste patru ori mai puțin decât în marile orașe. Municipiul de pe Bârzava a urcat șase poziții față de 2024, consolidându-și poziția de lider al mobilității fluente.

Primarul Reșiței, Ioan Popa, explică succesul orașului.

"În momentul în care proiectul de reintroducere a tramvaiului s-a finalizat, noi am reușit să mutăm foarte, foarte mulți oameni din transportul individual în tramvaie și în autobuzele electrice. Foarte multă lume nu era favorabilă transportului public urban, pentru că aveam acele autobuze vechi, noxe, cu căldură vara, frig iarna. Ei, cele 13 tramvaie, cele 14 autobuze electrice și 14 care urmează să vină, au fluidizat foarte mult transportul public. Am măsurat la începutul anului, în primele trei luni, am avut 1,8 milioane de pasageri transportați… Asta spune mult despre cum s-a mutat, practic, cum s-a fluidizat transportul", explică primarul Reșiței.

Edilul a mai precizat că orașul a încurajat transportul alternativ.

"În același timp, prețul la parcări l-am crescut puțin ca să descurajăm și din punctul ăsta de vedere transportul. În plus, rețeaua de cicloturism, de biciclete, de trotuare, de pe malul Bârzavei crește, se dezvoltă din ce în ce mai mult și constituie o soluție de transport urban. Asta e opinia mea”, spune Popa.

Ads

Model pentru alte orașe

La polul opus, bucureștenii pierd peste 12,7 zile pe an, iar orașe mari precum Timișoara și Iași depășesc pragul de 9 zile pierdute anual, ceea ce indică presiuni majore pe infrastructură și necesitatea unor măsuri structurale.

Popa a explicat de ce unele orașe mari rămân blocate.

"De exemplu, Timișoara e la extrema cealaltă, adică se stă foarte mult. Vă spun ce lipsește în primul și în primul rând: linia dedicată. Degeaba ai băgat tramvaie noi sau autobuze electrice noi dacă ele nu au linie dedicată și stau în benzi cu celelalte mașini. Trebuie să aibă curajul să facă linii dedicate, linii de fugă, să nu stea după nimeni, așa cum la Reșița tramvaiul nu stă după nimeni. Mai mult decât atât, sistemele de control al traficului, semaforizarea, sunt făcute inteligent, astfel încât tramvaiul găsește verde în fața lui, de cele mai multe ori. Timpii sunt predictibili, tramvaiele merg din 7 în 7, din 8 în 8 minute și se știe exact cât faci din punctul A până în punctul B", afirmă primarul.

Ads

Popa a subliniat că succesul Reșiței poate fi un model pentru alte orașe.

„Administrațiile locale trebuie să aibă curaj și să își asume că conducătorii auto de mașini individuale nu vor fi încântați la început și vor face scandal. Dar dacă vrei trafic fluent, linie dedicată și semaforizare inteligentă sunt cheia. La Reșița funcționează, de aceea suntem pe primul loc în clasament”, spune Popa.

Indexul de Trafic face parte din CITY INDEX 2025, barometrul anual de performanță urbană realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, care analizează 41 de municipii pe baza a 51 de indicatori grupați în trei dimensiuni: Calitate, Prosperitate și Vibrație. Traficul este unul dintre indicatorii din componenta Calitatea Locului, iar analiza completă a celor 51 de indicatori va fi prezentată public la finalul lunii octombrie 2025.

Ads