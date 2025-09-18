Captură de 200.000 de țigări contrafăcute care urmau să intre din Republica Moldova în România VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 14:35
111 citiri
Captură de țigări contrafăcute care urmau să intre din R. Moldova în România FOTO /politia.md

Peste 200.000 de țigări au fost capturate în Republica Moldova, într-o operațiune comună a autorităților de la Chișinău și polițiștii români. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii de frontieră, au anunțat captura făcută în urma perchezițiilor desfășurate în nordul țării vecine.

Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, autoritățile de la Chișinău și din Botoșani au făcut echipă comună pentru investigarea grupului criminal organizat, cu sprijinul agențiilor europene Selec și Eurojust, acțiuni desfășurate în cadrul operațiunii „Tabachera”.

Cele 18 percheziții au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul BPDS „Fulger” în mai multe localități din Briceni (inclusiv orașul Lipcani), precum și în Edineț, inclusiv într-o spălătorie auto și un depozit de unde au fost ridicate cantități mari de țigări. Perchezițiile au vizat 12 persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 63 de ani, care în acest stadiu al investigațiilor sunt cercetate în libertate, cu garanțiile procedurale și prezumția nevinovăției asigurate, potrivit legii.

Captura de țigări a fost indisponibilizată, iar investigațiile penale continuă pentru tragerea la răspundere a persoanelor care ar fi intenționat să pună în aplicare această schemă de contrabandă.

S-au aflat motivele pentru care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată. Oligarhul este anchetat și în România
S-au aflat motivele pentru care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată. Oligarhul este anchetat și în România
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece...
Ancheta la Iași, după o sesizare că cetățeni moldoveni fac campanie partidului lui Igor Dodon înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău
Ancheta la Iași, după o sesizare că cetățeni moldoveni fac campanie partidului lui Igor Dodon înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău
Polițiștii din Iași cercetează o sesizare că mai multe persoane din Republica Moldova ar face campanie electorală pentru un partid înaintea alegerilor parlamentare din țara vecină....
#trafic tigari contrabanda, #Republica Moldova, #contrabanda tigari , #Republica Moldova
