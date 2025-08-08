Greșelile majore pe care le fac șoferii români în trafic. Titi Aur spune ce e regula celor două secunde: „Reducere considerabil riscul de coliziune”

România este țara europeană unde se întâmplă printre cele mai multe accidente rutiere și cu una dintre cele mai mari mortalități pe șosele.

Viteza excesivă și consumul de alcool sunt greșeli frecvente, însă sunt și alte tipuri de erori care duc la astfel de incidente.

Fostul campion de raliu și expert în conducere defensivă, Titi Aur, a explicat pentru Digi24 care sunt principalele reguli pe care șoferii ar trebui să le respecte în trafic.

„În trafic, este esențială respectarea a trei tipuri de reguli: cele de circulație, obligatorii prin lege; cele de conducere defensivă, care, deși nu sunt impuse legal, contribuie semnificativ la siguranța rutieră; și regulile de bun-simț, indispensabile pentru o conviețuire civilizată în trafic. Spre deosebire de alte țări europene, unde comportamentul rutier este marcat de calm și respect, în România, lipsa educației rutiere generează un trafic haotic, comparabil cu o „junglă”, în care mulți participanți nu cunosc sau nu aplică norme elementare de conduită civilizată și sigură.” a declarat pentru Digi24 Titi Aur, expert în conducere defensivă.

„Mulți șoferi sunt tentați să meargă atât cu viteză mai mare, cât și mai aproape decât ar trebui de mașina din față. Respectarea distanței față de vehiculul din față este esențială pentru siguranța în trafic. Deși legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă obligatorie, regulile de conducere defensivă recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin jumătate, în metri, din valoarea vitezei de deplasare.

Astfel, la o viteză de 100 km/h, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 50 de metri. Aceasta se traduce prin aplicarea așa-numitei „regulă a celor două secunde”: atunci când vehiculul din față trece pe lângă un reper fix, conducătorul auto din spate ar trebui să poată număra cel puțin „1001, 1002”, aproximativ două secunde, înainte de a ajunge în același punct. Respectarea acestei reguli reduce considerabil riscul de coliziune și contribuie la un trafic mai sigur.”, a mai explicat Titi Aur.

Expertul atrage atenția că șoferii nu ar trebui să utilizeze la volan telefonul mobil, care a devenit, „neoficial”, una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere.

