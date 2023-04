Traficantul de armament Viktor Bout, eliberat recent de Washingtonul în cadrul unui schimb de deţinuţi cu Rusia, îi propune vineri fostului preşedinte american Donald Trump să se refugieze în Rusia şi apreciază că viaţa miliardarului este în pericol în Statele Unite, relatează AFP.

”Administraţia (preşedintelui Joe) Biden nu se va mulţumi să vă târască prin sistemul judiciar şi penitenciar. Ea preferă ca mai bine să vă pună capăt vieţii decât să vă lase să vă puneţi în calea ei”, scrie într-o telegramă transmisă de către Viktor Bout lui Donald Trump.

”Veţi fi binevenit în Rusia, veţi găsi un refugiu al păcii, iar de aici veţi putea prelua conducerea luptei pentru poporul american”, scrie el în acest mesaj, pe care i l-a trimis de la Moscova, în faţa presei.

Victor Bout, arestat în 2008 în Thailanda, a fost condamnat în Statele Unite la 25 de ani de închisoare.

”Negustorul morţii” a fost predat Rusiei în decembrie, în schimbul eliberării baschetbalistei americane Brittney Griner, care a fost condamnată de trafic de droguri.

