Cel mai mare furnizor de canabis dintr-un județ din Ardeal a scăpat de o parte din pedeapsă. Confesiunile interlopului Dragonu VIDEO

Unul dintre cei mai prolifici traficați de canabis din Transilvania a obținut o reducere importantă a pedepsei după mai bine de un an de la condamnarea la peste 9 ani de închisoare.

George Dura, zis Dragonu, se află încarcerat în Penitenciarul Arad și a avut câștig de cauză într-o procedură judiciară prin care a solicitat recalcularea pedepsei. Recent, Curtea de Apel Timișoara a decis că deținutul trebuie să execute 6 ani, 4 luni și 428 zile închisoare. Astfel, pedeapsa finală este de aproximativ 7 ani și 6 luni, din care a executat o perioadă de trei ani și circa șase luni.

Bărbatul a devenit la un moment dat principalul furnizor de canabis pentru consumatorii din Alba Iulia și împrejurimi. „Inculpatul, ajutat de alte persoane, a comercializat în perioada 2018 - 2020 canabis şi substanţe psihoactive către consumatorii de pe raza municipiului Alba Iulia, cu sume cuprinse între de 50 şi 100 de lei/gram. Tranzacţiile au avut loc în zona unor localuri, cu ocazia petrecerilor ce au avut loc acolo, dar şi în zona imobilului în care locuieşte, numărul acestora fiind atât de mare încât inculpatul a ajuns să fie cunoscut în rândul consumatorilor ca principalul furnizor de substanţe psihoactive de pe raza municipiului Alba Iulia”, se precizează în rechizitoriul DIICOT.

Acesta a fost condamnat și pentru camătă, sumele pe care le-a împrumutat fiind cuprinse între 2.000 şi 4.000 lei. Pentru dovedirea faptelor, anchetatorii au instalat camere de supraveghere în holurile blocurilor în care locuieşte traficantul, precum şi la investigatori sub acoperire. S-a stabilit, astfel că acesta vindea substanţe interzise, atât în scara blocului, la parter, cât şi în faţa apartamentului în care locuieşte, în activitatea infracţională fiind implicat şi tatăl acestuia. De altfel, şi tatăl traficantului a fost condamnat cu executare, acesta primind pedeapsa de 2 ani şi 10 luni în spatele gratiilor.

Recent, Dragonu a acordat un interviu în emisiunea Condamnații, de la B1TV. „Am vândut droguri circa patru ani de zile. Tot timpul eram în gardă, trăiam cu frica că vine, mă ia. Am avut o perioadă în care am renunțat, mi-am deschis sala (de sport). Nu a mers, la noi sportul este foarte slab plătit. Au intervenit cheltuielile, gaz, curent, copil și a trebuit să mă reapuc”, a spus deținutul de 33 de ani.

Condamnatul a precizat că, legal, nu a reușit să se angajeze din cauză că „unii se uitau că sunt tatuat, aveam cazier și astfel trebuia să fac alte chestii, ilegale”.

„Am încercat să fac și alte lucruri pentru a-mi întreține familia, am fost o perioadă șofer. Am ales, însă, o variantă mai ușoară. Am vândut droguri pe ascuns”, mai afirmă condamnatul. Dragonu susține că a făcut bani din vânzare drogurilor cât să ducă o viață decentă.

Acesta a mai relatat că nu se aștepta la o pedeapsă mare: „alții vând zeci și sute de kilograme și au primit decât trei sau patru ani. La mine nici nu au găsit droguri, doar declarații ale unora puși să le dea”.

