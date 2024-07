Baronul mexican al drogurilor Ismael „El Mayo” Zambada şi fiul fostului său partener, Joaquin „El Chapo” Guzman, au fost arestaţi joi, 25 iulie, la El Paso, Texas, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA, conform Reuters.

Zambada este unul dintre cei mai importanţi traficanţi din istoria Mexicului şi a co-fondat cartelul de la Sinaloa cu El Chapo, care a fost extrădat în Statele Unite în 2017 şi ispăşeşte o pedeapsă pe viaţă într-o închisoare de maximă securitate.

Atât Zambada, cât şi Joaquin Guzman Lopez, fiul lui El Chapo, se confruntă cu acuzaţii multiple în SUA pentru că au transportat cantităţi uriaşe de droguri pe străzile din SUA, inclusiv fentanil, care a devenit principala cauză de deces pentru americanii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani.

Zambada, despre care se crede că are peste 70 de ani, şi Guzman Lopez, care are peste 30 de ani, au fost reţinuţi după ce au aterizat cu un avion privat în El Paso, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.

🚨🇺🇸🇲🇽BREAKING: LEADER AND COFOUNDER OF THE INFAMOUS SINALOA DRUG CARTEL HAS BEEN ARRESTED IN FBI STING OPERATION🚨

Ismael "El Mayo" Zambada, is the current leader of the Sinaloa Cartel post El Chapo arrest has been detained during an undercover sting operation carried out by… pic.twitter.com/wynqf6Lrdt