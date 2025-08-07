Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO

Pasărea a învățat să spună „două cu 25” – o expresie frecvent folosită de banda de crimă organizată FOTO captură Facebook/ Blackpool Police

Papagalul unui traficant de droguri a dat de gol întreaga bandă.

Pasărea a învățat să spună „două la 25” – o expresie frecvent folosită de banda de crimă organizată condusă de iubitul stăpânei sale.

Pasărea a fost descoperită în timp ce poliția a făcut razii la mai multe locuințe din orașul Blackpool, Marea Britanie, de unde au fost confiscate și cantități mari de heroină și cocaină. Liderul bandei, Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, a condus banda din închisoare, din 2023 până în 2024. La o percheziție în celula sa, gardienii închisorii au găsit telefoane pe care erau clipuri cu calupuri de droguri și imagini cu papagalul prietenei sale, Mango, care vorbea și se juca cu banii obținuți din vânzarea drogurilor, potrivit Digi24.

După acea percheziție, polițiștii i-au identificat pe oamenii lui Garnett: prietena sa, Shannon Hilton, în vârstă de 29 de ani, Dalbir Sandhu, în vârstă de 41 de ani, și Jason Gerrand, în vârstă de 50 de ani.

Într-un clip de pe telefonul lui Hilton, aceasta își învăța papagalul să spună „două la 25” în fața unui copil. „Două la 25” este o expresie folosită de membrii bandei, specificând numărul de doze la vânzare și prețul acestora.

15 membri ai bandei au fost găsiți vinovați pentru infracțiuni legate de droguri comise între februarie 2023 și iulie 2024.

