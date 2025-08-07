Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 15:55
734 citiri
Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO
Pasărea a învățat să spună „două cu 25” – o expresie frecvent folosită de banda de crimă organizată FOTO captură Facebook/ Blackpool Police

Papagalul unui traficant de droguri a dat de gol întreaga bandă.

Pasărea a învățat să spună „două la 25” – o expresie frecvent folosită de banda de crimă organizată condusă de iubitul stăpânei sale.

Pasărea a fost descoperită în timp ce poliția a făcut razii la mai multe locuințe din orașul Blackpool, Marea Britanie, de unde au fost confiscate și cantități mari de heroină și cocaină. Liderul bandei, Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, a condus banda din închisoare, din 2023 până în 2024. La o percheziție în celula sa, gardienii închisorii au găsit telefoane pe care erau clipuri cu calupuri de droguri și imagini cu papagalul prietenei sale, Mango, care vorbea și se juca cu banii obținuți din vânzarea drogurilor, potrivit Digi24.

După acea percheziție, polițiștii i-au identificat pe oamenii lui Garnett: prietena sa, Shannon Hilton, în vârstă de 29 de ani, Dalbir Sandhu, în vârstă de 41 de ani, și Jason Gerrand, în vârstă de 50 de ani.

Într-un clip de pe telefonul lui Hilton, aceasta își învăța papagalul să spună „două la 25” în fața unui copil. „Două la 25” este o expresie folosită de membrii bandei, specificând numărul de doze la vânzare și prețul acestora.

15 membri ai bandei au fost găsiți vinovați pentru infracțiuni legate de droguri comise între februarie 2023 și iulie 2024.

Studenți chinezi din Marea Britanie, presați de Beijing să-și spioneze colegii
Studenți chinezi din Marea Britanie, presați de Beijing să-și spioneze colegii
Un raport recent atrage atenția asupra unei practici alarmante din campusurile universitare britanice: studenții veniți din China ar fi presați de autoritățile de la Beijing să supravegheze...
Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Cine ar urma să moștenească vila lui Ion Iliescu din cartierul Primăverii. Nu este rudă cu fostul președinte, iar decizia ar fi fost luată de mai mult timp
Cumpărată în 1996 cu doar 7.000 de dolari printr-o ordonanță controversată, vila din cartierul Primăverii unde au locuit aproape trei decenii Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar putea să...
#traficanti droguri, #papagal, #Marea Britanie , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Femeia desfigurata de propriul iubit a rupt tacerea! De ce a refuzat, de fapt, sa iasa din liftul in care a fost batuta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rayo a facut anuntul oficial despre Andrei Ratiu: "Acord!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul
  2. Un bărbat și un copil au intrat în stop-cardio respirator după ce s-au electrocutat într-o piscină. Au fost chemate două elicoptere SMURD
  3. Primele declarații ale bărbatului din Arad care și-a ucis cu bestialitate fosta iubită cu care avea două fetițe: „Probabil că n-am gândit”
  4. Putin confirmă întâlnirea cu Trump, nu și cea cu Zelenski. A comunicat și locul preferat pentru un summit cu președintele SUA
  5. Zeci de persoane care participau la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unii au ajuns la spital
  6. Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO
  7. Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO
  8. Uniunea Europeană l-a păcălit pe Donald Trump. Investițiile de 600 de milioane de euro promise sunt doar “intenții”
  9. Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
  10. „Maimuța înțeleaptă privește de sus” . De ce China nu are niciun interes să lase Rusia să pună capăt războiului din Ucraina - analiză

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum