Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 21:54
192 citiri
Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
Peste 66 de kilograme de cocaină au fost găsite într-o rulotă - Foto: DIICOT - Poliția Română

Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională.

El susţine că ”marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu acesta, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru. În plus, Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituţional.

Întrebat, vineri seară, la Medika TV, ce părere are despre Registrul traficanţilor de droguri, unde persoanele care au fost găsite vinovate de distribuirea de substanţe stupefiante trebuie să semneze, expertul criminolog Vlad Zaha a explicat că registrul este, aşa cum spun şi unii poliţişti, ”cooperativa muncii în zadar”.

”În principiu, ne-am gândi că în acest registru ar fi marii traficanţi, care aduc substanţe în România, care le pun spre vânzare, literalmente indivizi periculoşi. Realitatea este că în registrul nostru din România avem peste 26.000 de persoane, dintre care uriaşa lor majoritate sunt deja reabilitate sau sunt aproape reabilitate. Toată lumea credea, inclusiv din domeniul justiţiei, Poliţiei, politicilor publice că acest registru nu va include oamenii care şi-au ispăşit pedepsele, pentru că este logic să nu mai mergi la cineva după zeci de ani după ce a ispăşit o faptă şi să îl pui să dea cu subsemnatul la Poliţie, să îi iei amprentele, dacă pleacă mai mult de o săptămână din localitatea de domiciliu să raporteze la Poliţie. Este ilogic să se întâmple aşa ceva. Tocmai aşa s-a operaţionalizat”, a declarat Vlad Zaha.

Acesta a explicat că inclusiv iniţiatorul legii în baza căreia a fost înfiinţat Registrul, întrebat câte persoane sunt incluse în acesta, a răspuns că între 100 şi 200 de persoane, număr de câteva sute de ori mai mic decât cel real.

Vlad Zaha atrage, de asemenea, atenţia asupra faptului că oameni anchetaţi în urmă cu peste un deceniu sunt puşi să semneze, fiind plasaţi în situaţii dificile, iar unii dintre ei pot recidiva tocmai din cauza ”etichetei” pe care o poartă în continuare, aceea de traficant.

În plus, expertul atrage atenţia asupra faptului că, pe lângă faptul că iroseşte fonduri de milioane de euro, aşa cum a fost gândit în România, Registrul traficanţilor de droguri este catalogat de mulţi avocaţi drept un abuz şi există posibilitatea de a fi declarat neconstituţional.

”Fiecare resursă în plus ocupată cu câte un consumator transformat în traficant, cu câte un fost traficant, de acum 30 de ani, abate atenţia, iar marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acest registru. El, în ansamblul său, are şanse destul de mari să fie neconstituţional, sunt mii de procese intentate de oameni deja reabilitaţi care sunt incluşi în acest registru şi contestă această măsură, şi e foarte bine că o fac. Nici măcar cei care au făcut această lege nu-şi imaginau cât de mare va fi dezastrul produs de această lege a registrului traficanţilor”, a adăugat Vlad Zaha, la Medika TV.

Trei tinere torturate și ucise în direct pe rețelele sociale. Fetele fuseseră atrase într-o capcană. Mama uneia dintre victime: „Nimeni nu merită asta”
Trei tinere torturate și ucise în direct pe rețelele sociale. Fetele fuseseră atrase într-o capcană. Mama uneia dintre victime: „Nimeni nu merită asta”
Torturarea și uciderea brutală a două tinere și a unei adolescente, transmisă în direct pe Instagram, a zguduit Argentina joi. Autorii crimei ar fi membrii unei bande de traficanți de...
Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat luni, 22 septembrie, că reprezentanţii săi mențin o comunicare permanentă cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe...
#traficanti droguri, #traficanti de droguri, #droguri Romania, #criminolog, #Politia Romana, #dealeri droguri , #trafic droguri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
  2. Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
  3. Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
  4. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  5. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
  6. "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
  7. "Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
  8. Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump
  9. Victor Ponta, victima farsorilor ruși. Fostul premier a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a început că „dea din casă” VIDEO
  10. România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN