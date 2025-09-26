Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"

Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională.

El susţine că ”marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu acesta, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru. În plus, Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituţional.

Întrebat, vineri seară, la Medika TV, ce părere are despre Registrul traficanţilor de droguri, unde persoanele care au fost găsite vinovate de distribuirea de substanţe stupefiante trebuie să semneze, expertul criminolog Vlad Zaha a explicat că registrul este, aşa cum spun şi unii poliţişti, ”cooperativa muncii în zadar”.

”În principiu, ne-am gândi că în acest registru ar fi marii traficanţi, care aduc substanţe în România, care le pun spre vânzare, literalmente indivizi periculoşi. Realitatea este că în registrul nostru din România avem peste 26.000 de persoane, dintre care uriaşa lor majoritate sunt deja reabilitate sau sunt aproape reabilitate. Toată lumea credea, inclusiv din domeniul justiţiei, Poliţiei, politicilor publice că acest registru nu va include oamenii care şi-au ispăşit pedepsele, pentru că este logic să nu mai mergi la cineva după zeci de ani după ce a ispăşit o faptă şi să îl pui să dea cu subsemnatul la Poliţie, să îi iei amprentele, dacă pleacă mai mult de o săptămână din localitatea de domiciliu să raporteze la Poliţie. Este ilogic să se întâmple aşa ceva. Tocmai aşa s-a operaţionalizat”, a declarat Vlad Zaha.

Acesta a explicat că inclusiv iniţiatorul legii în baza căreia a fost înfiinţat Registrul, întrebat câte persoane sunt incluse în acesta, a răspuns că între 100 şi 200 de persoane, număr de câteva sute de ori mai mic decât cel real.

Vlad Zaha atrage, de asemenea, atenţia asupra faptului că oameni anchetaţi în urmă cu peste un deceniu sunt puşi să semneze, fiind plasaţi în situaţii dificile, iar unii dintre ei pot recidiva tocmai din cauza ”etichetei” pe care o poartă în continuare, aceea de traficant.

În plus, expertul atrage atenţia asupra faptului că, pe lângă faptul că iroseşte fonduri de milioane de euro, aşa cum a fost gândit în România, Registrul traficanţilor de droguri este catalogat de mulţi avocaţi drept un abuz şi există posibilitatea de a fi declarat neconstituţional.

”Fiecare resursă în plus ocupată cu câte un consumator transformat în traficant, cu câte un fost traficant, de acum 30 de ani, abate atenţia, iar marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acest registru. El, în ansamblul său, are şanse destul de mari să fie neconstituţional, sunt mii de procese intentate de oameni deja reabilitaţi care sunt incluşi în acest registru şi contestă această măsură, şi e foarte bine că o fac. Nici măcar cei care au făcut această lege nu-şi imaginau cât de mare va fi dezastrul produs de această lege a registrului traficanţilor”, a adăugat Vlad Zaha, la Medika TV.

