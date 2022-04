O grupare formată din șapte persoane din Alba, Cluj și Bistrița-Năsăud, care a organizat o veritabilă filieră de transport droguri de risc din Spania, a fost destructurată de BCCO și DIICOT Alba Iulia.

Șase persoane (Gabriel M., Gheorghe F., Lucian V., Emanuel M., Ovidiu H. și Pavel C.) au fost trimise în judecată într-un dosar, iar cea de-a șaptea (Dan O.) a recunoscut faptele și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DIICOT. În document este descris în amănunt modul în care a funcționat gruparea infracțională.

Totul a început în 25 mai 2021, când au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, printre acestea fiind vizate și trei imobile folosite de unul dintre inculpați la adrese din județul Cluj.

Cu prilejul perchezițiilor domiciliare, printre alte probe, a fost ridicat un telefon mobil. Din analiza percheziției informatice efectuată asupra telefonului a rezultat că, în perioada 2019 – 25.05.2021, acesta, împreună cu alte persoane au constituit un grup infracțional organizat având ca obiectiv introducerea de droguri de risc în țară, din Spania, prin disimularea acestora în colete, în vederea comercializării.

Grupul era coordonat și controlat de Ovidiu H. din Spania, care se ocupa totodată de distribuția drogurilor din Spania în România, prin intermediul unor societăți de coletărie, de unde erau preluate și vândute consumatorilor de ceilalți membri ai grupării.

Bani contabilizați cu strictețe

Coletele erau ridicate de la firme de curierat din Cluj-Napoca și Turda. După ridicare, drogurile erau verificate, cântărite și împărțite între membrii grupului, conform instrucțiunilor primite de la bărbatul din Spania, după care erau plasate pe piață. Canabisul era vândut cu prețuri cuprinse între 60 de lei și 80 de lei gramul. Banii obținuți din vânzarea drogurilor erau contabilizați de către unul din membri, acesta având și rolul de a-i colecta și a-i trimite, conform înțelegerii, liderului aflat în Spania.

Ulterior, mai exact în data de 22 septembrie 2021, s-au efectuat alte percheziții domiciliare, ocazie cu care, printre alte probe, s-au ridicat mai multe telefoane mobile. Perchezițiile informatice efectuate asupra acestora au scos în evidență mai multe date de interes legate de activitățile grupului, date ce se coroborează cu cele descoperite în telefonul ridicat inițial.

Imediat după efectuarea perchezițiilor domiciliare din data de 25 mai 2021, inculpatul Gabriel M. i-a informat pe ceilalți membrii ai grupului despre faptul că este urmărit penal. În mod sistematic, liderul grupului era ținut la curent cu toate activitățile desfășurate de către organele de cercetare penală, inclusiv despre faptul că în urma percheziției informatice efectuate asupra telefonului ridicat de la el au fost identificate o serie de date incriminatoare. Ulterior, toți membrii grupării au fost informați.

Deși după efectuarea perchezițiilor din data de mai 2021, doi dintre inculpați și-au încetat activitățile legate de traficul de droguri, aceștia au păstrat totuși legătura cu ceilalți membrii, discutând în permanentă aspecte legate de interesul grupului.

Afacere coordonată din Spania

Fiind audiat, Lucian V. a recunoscut indirect existența grupului și a componenței acestuia, însă consideră că rolul său nu a fost unul determinant: „nu m-am implicat foarte adânc, nu am pus și nu am ridicat pachete niciodată. Pentru mine e o enigmă cu privire la rolul fiecăruia deoarece nu s-a discutat niciodată pe față ce face fiecare. Afacerea era coordonată din Spania de către H. Eu țineam legătura de obicei cu (...) Colaborarea cu ei nu a fost constantă, nu a fost frecventă, și a început din anul 2019, până în urmă cu aproximativ două, trei luni”.

„Eu nu am vândut la nimeni pe bani, ci eram pionul care contra unei sume de bani, împărțeam drogurile. Eu nu i-am vândut droguri lui Vaniga pe bani, nici nu am cumpărat ca să vând. Știam că drogurile vin din Spania având în vedere că așteptam autocarul care vine din Spania. I-am trimis bani prin Western Union sau Moneygram, nu mai știu exact, unei femei, mai exact două femei. Îmi scria mesaj un bărbat a cărui poreclă era (...) și îmi dădea indicații cui să pun bani. I-am trimis și la cealaltă pe care nu știu cum o cheamă, dar și la un spaniol. De fiecare dată îmi dădea 100 de euro, mai exact pentru fiecare trimitere când apela la mine. A apelat de mai multe ori la mine, nu mai știu exact să spun. Au fost situații în care am refuzat”, a declarat un alt membru al grupării.

Convorbire interceptată

Conversație telefonică interceptată în 11 iunie 2019 între doi membri ai grupării, care se ceartă, unul contestând calitatea de lider a furnizorului de canabis din Spania:

- (...): Am plecat nu am benzină să mă cert. Spune-i că dacă nu-mi dă material până diseară, mă duc la DIICOT cu tot. Villa cinca îi prima pe lista și urmează

- (...): Și pe urmă mi-l da iar maine..

- (...): Și tot asa..

- (...): Duil că duc dicotu pe vali

- (...): Ba nu vreau sa fac pe telefonu fara fir..

- (...): Nu îi zici tu te rog?

- (...): Mi o tăiat craca de nu mai am ce manca nu mai am nimic de pierdut

- (...): Ba mai cere și părerea altora.. mie mii se pare ca te-o ajutat mult dar te-ai întins tu mai mult decât ți-e pătura.. nu te supăra că îți zic..

- (...): Eu am dormit pe drumuri și nu mi o dat nici de mâncare când îi făceam treburile și p asta pușcăria îl manca

- (...): Asta îi ajutor

- (...): Și pt asta îi gata vrajeala

- (...): Și adresele din Câmpia. Tot știu

- (...): Ba îi gata vrăjeala da nu amenința cu diicotu și dinastea

- (...): Ca vorbesti de parca esti pe legale iar

- (...): Nici ... nu face dinastea

- (...): Si si-o dat nashpa de tot cu grasu

- (...): Ce vrajeala mă. Lasă ce vedeți voi

- (...): Daca eu îs pe legale și asta îi vrajeala

- (...): Ba numa ma f. pe mine

- (...): De tot

- (...): Va rog eu nu mai tot faceți sa fac telefonu fara fir

- (...): Hai să vedem care moare primu

- (...): Nu îmi f. combinația te implor

- (...): îs în drum spre miliție

- (...): Ba tu ești nebun

- (...): Atât mai am de zis

- (...): Ba ma f. pe mine ma omule

- (...): Eu am încercat sa te ajut

- (...): De ce te răzbuni pe mine?

- (...): Cu tine nu am treabă

- (...): Numele tău n-o să se audă

- (...): Ba da mor de foame

- (...): După aia

- (...): Momentan mor eu și mă doare un pic mai tare

- (...): Ca nu am unde sa mă duc să lucru în Belgia și dinalea

- (...): Pai si atunci îmi f..i mie combinația??

- (...): Ai răbdare mai bine

- (...): Asa te grăbești tot timpu

- (...): Se rezolvă daca mai stătea sa vorbesc cu roxa și cu vali

- (...): Că știu cum îi cu țiganii

- (...): Amu îmi tot scrie

- (...): Să mă grăbesc ce mă? Că n-am ce manca și nu am un leu

- (...): Pai și grasu îi de vină mă??

- (...): Bă așteaptă-mă undeva te rog

- (...): Eu am 20 de lei in portofel și el scrie că mă omoară? Vai de p. lui încă nu știe ce pot să facă oameni când îs disperați

- (...): Când merg la miliție merg direct cu martori sa se pregătească să omoare mai mulți oameni atunci și ajunge la declarați și îi bai

- (...): Și hai să îți povestesc eu datoria mea cum îi de fapt, eu mai trebuia sa îi dau 1.000 de lei înainte să începem combinația, el mi-a dat țeapă de un drum care costa 10.000 de lei, amu mai am să îi dau încă 2.900 lei plus aia 1.000 dinainte să zicem îs în total 3.900 de lei.

Condamnat cu suspendare

În dosarul de recunoaștere a vinovăției, Dan O., din Bistrița-Năsăud, a fost condamnat, în 14 aprilie 2022, la pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc.

În perioada de supraveghere, acesta va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 de zile. Tribunalul Alba a mai confiscat de la acesta suma de bani obținută prin comiterea infracțiunii în cuantum de 30.000 lei (5 acte x 100 grame x 60 lei/gram).

În dosarul care se judecă în procedură normală, instanța de fond a constatat, tot pe 14 aprilie, legalitatea sesizării instanței, administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală în legătură cu ceilalți șase inculpați. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel.

