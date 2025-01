Trump a găsit vinovații pentru tragedia aviatică de pe Potomac. Președintele american a confirmat că nu există supraviețuitori VIDEO

Într-o conferinţă de presă la Casa Albă privind tragedia aviatică de pe Potomac, noul preşedinte american i-a acuzat pe predecesorii săi Barack Obama şi Joe Biden de scăderea exigenţelor în domeniul controlului aerian prin politicile diversităţii.

El a confirmat că ”nu există supravieţuitori” între cele 67 de persoane care se aflau la bordul avionului de linie şi elicopterului militar care au intrat în coliziune miercuri seara, 29 ianuarie, la Washington.

Cauzele acestui accident aerian nu sunt cunoscute în acest stadiu, lucru care nu-l împiedică însă pe miliardar să dea vina pe democraţi.

US President Donald Trump hits out at Obama, Biden, and diversity hiring during his press conference on Washington DC plane crash

”La mine, în primul meu mandat, securitatea era înainte de tot, dar democraţii s-au ataşat politicii înainte de toate”, a atacat el.

”În 2016, am schimbat regulile şi aveam normele cele mai înalte şi ei au schimbat totul după mine”, a subliniat el.

Donald Trump a declarat că încă de la întoarcerea sa la Casa Albă, la începutul acestei luni, a semnat mai multe decrete care ”au restabilit cele mai înalte norme de trafic aerian”.

Noul preşedinte american a atacat, de asemenea, politicile diversităţii în securitatea aeriană.

El a atacat programlee de promovarea diversităţii în cadrul Agenţiei Federale americane a Aviaţiei (FAA).

”Politica diversităţii a făcut ca oameni cu tulburări psihologice să poată fi angajaţi”, a declarat el.

Donald Trump acuză FAA de faptul că recrutează, în opinia sa, persoane ”cu tulburări psihice grave”.

”Ei (FAA) o fac sub pretextul diversităţii, oameni şi-au pierdut viaţa doar din cauza unor probleme politice. Trebuie oameni strălucitori în acest tip de poziţie”, a apreciat el.

WOW. President Trump blames the crash on the failures of the Biden-Obama Regime because of DEI.

“The FAA states that those with severe psychiatric disabilities are under represented and should be employed…due to diversity…” pic.twitter.com/H0d9n4mz6s