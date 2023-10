14 morți și peste o sută de persoane dispărute în India după ce malurile unui lac glaciar au cedat VIDEO

Cel puţin 14 persoane au murit şi peste o sută sunt date dispărute, inclusiv 22 de membri ai armatei, după ce ploile abundente au provocat spargerea malurilor unui lac glaciar, declanşând inundaţii fulgerătoare într-o vale montană din India, transmite Reuters.

Dezastrul, care potrivit autorităţilor locale a afectat vieţile a 22.000 de oameni, este cel mai recent dintr-o serie de evenimente meteorologice mortale din munţii Asiei de Sud, puse pe seama schimbărilor climatice.

”Operaţiunile de căutare sunt întreprinse în condiţii de ploi neîncetate, apă curgătoare rapidă în râul Teesta, drumuri şi poduri spălate în multe locuri”, a declarat un purtător de cuvânt al apărării pe platforma de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

O rupere de nori a dus la înregistrarea unor cantităţi uriaşe de apă într-o perioadă scurtă de timp pe lacul glaciar Lhonak, miercuri, şi a declanşat inundaţii fulgerătoare în valea Teesta, la aproximativ 150 km (93 mile) nord de Gangtok, capitala statului Sikkim, în apropiere de graniţa cu China.

#India, at least 23 military personnel went missing after the flood, the press service of the Eastern Command of the Indian Armed Forces reported.

The flood was caused by heavy rains on Wednesday in the area of ​​the glacial lake Lhonak, located in the Himalayas in northeast… pic.twitter.com/NHILYEL37L