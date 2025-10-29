Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 22:06
262 citiri
Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști
Mașină de poliție FOTO Pixabay

Poliţiştii din Ploieşti au fost sesizaţi miercuri, 29 octombrie, că pe fereastra unui imobil s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii. Când au ajuns echipajele la blocul indicat, un bărbat de 75 de ani a căzut în gol şi a fost declarat decedat. În imobil nu mai era nicio persoană, iar Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

”La data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 18:39, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe fereastra unui imobil situat pe strada Măgurii din municipiu s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii, unde se afla un bărbat. La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii împreună cu echipaje medicale, pentru verificarea celor sesizate”, a transmis, miercuri seară, IPJ Prahova.

Poliţia a precizat că, în momentul sosirii echipajelor de intervenţie, bărbatul a căzut de la fereastra apartamentului.

”Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă, a fost declarat decesul victimei. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat de 75 de ani din municipiu. Din verificările preliminare efectuate de poliţişti, s-a stabilit că, la momentul producerii evenimentului, uşa apartamentului era asigurată pe interior, iar în interiorul locuinţei nu a fost identificată nicio altă persoană”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Se pare că, anterior, victima ar mai fi avut si altă tentativă de suicid, atunci încercând să-și provoace mai multe leziuni, scrie presa locală.

Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat
Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat
Un polițist din Timișoara a intervenit eroic pentru a salva un bărbat care încerca să se sinucidă după conflict în familie. În timpul acțiunii, agentul a fost rănit după ce un dulap s-a...
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 6. Motivul care l-a împins spre sinucidere: „Nu mai pot suporta"
Un pensionar de 71 de ani s-a aruncat de la etajul șase al apartamentului său. Incidentul a avut loc în orașul Sesto San Giovanni, din apropiere de Milano, Italia. Se pare că bărbatul se...
#tragedie ploiesti, #barbat cazut etaj trei, #sinucidere , #sinucideri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
Adevarul.ro
Ce averi au sindicalistii care au scos miercuri in strada mii de angajati din sectorul public
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
  2. Anca Faur, soția româncă a astronautului american Buzz Aldrin a murit la vârsta de 66 de ani. "A adus bucurie în viața mea. Îmi va fi foarte dor de ea"
  3. Aproape de tragedie în Tulcea. Un mal de pământ s-a prăbuşit peste o locuinţă şi a surprins un bărbat. Șase persoane, printre care şi un bebeluş, evacuate de pompieri FOTO
  4. Primele rețineri după tragedia din Rahova. Cine sunt cei trei și ce acuzații li se aduc SURSE
  5. Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști
  6. Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, atac direct la adresa lui Bolojan: „Ca american, mă simt insultat! Interesant că nu și-a cerut scuze doamna Gheorghiu!”
  7. România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
  8. Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
  9. Revoltă la spitalul din Buzău după moartea doctoriței Ştefania Szabo. Medicii nu mai vor să facă gărzi. Motivele furiei cadrelor medicale
  10. Situație de neînțeles la blocul explodat din Rahova. Specialiștii de la ISC au verificat tehnic doar ultimele etaje. Restul imobilului, expertizat pe banii locatarilor

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!