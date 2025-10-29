Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști

Poliţiştii din Ploieşti au fost sesizaţi miercuri, 29 octombrie, că pe fereastra unui imobil s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii. Când au ajuns echipajele la blocul indicat, un bărbat de 75 de ani a căzut în gol şi a fost declarat decedat. În imobil nu mai era nicio persoană, iar Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

”La data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 18:39, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe fereastra unui imobil situat pe strada Măgurii din municipiu s-ar prelinge urme de sânge, provenind de la etajul al treilea al clădirii, unde se afla un bărbat. La faţa locului s-au deplasat, de urgenţă, poliţiştii împreună cu echipaje medicale, pentru verificarea celor sesizate”, a transmis, miercuri seară, IPJ Prahova.

Poliţia a precizat că, în momentul sosirii echipajelor de intervenţie, bărbatul a căzut de la fereastra apartamentului.

”Echipajul medical a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă, a fost declarat decesul victimei. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat de 75 de ani din municipiu. Din verificările preliminare efectuate de poliţişti, s-a stabilit că, la momentul producerii evenimentului, uşa apartamentului era asigurată pe interior, iar în interiorul locuinţei nu a fost identificată nicio altă persoană”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Se pare că, anterior, victima ar mai fi avut si altă tentativă de suicid, atunci încercând să-și provoace mai multe leziuni, scrie presa locală.

Ads