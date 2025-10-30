Acuzațiile punctuale aduse de procurori celor vinovați de tragedia din Rahova. Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi, în boxa acuzaților

Acuzațiile punctuale aduse de procurori celor vinovați de tragedia din Rahova. Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi, în boxa acuzaților
Explozie bloc Rahova, București - FOTO Hepta

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au anunţat oficial joi, 30 octombrie, care sunt acuzaţiile pe care le aduc în cazul exploziei din cartierul Rahova, vizând Distrigaz Sud Reţele, firma autorizată ANRE care ar fi trebuit să facă revizia instalaţiei de gaz după ce s-a semnalat miros de către mai mulţi locatari, dar şi trei angajaţi care au şi fost reţinuţi.

În principal, este vorba despre faptul că ”nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, Sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”.

Dosarul a fost deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, acesta constând în decesul a 3 persoane şi rănirea altor 15, dar şi ”distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”.

Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, joi, că, în dosarul deschis după explozia din Sectorul 5, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru faţă de două persoane juridice, din care una operator de distribuţie de gaze naturale (Distrigaz Sud Reţele), iar cealaltă operator economic autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

De asemenea, s-a dispus urmărirea penală faţă de trei persoane fizice, din care una este angajat al operatorului de gaze naturale, iar celelalte două ale operatorului economic autorizat de ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

”Totodată, faţă de cei trei suspecţi, persoane fizice, s-a dispus măsura preventivă a reţinerii, pe o durată de 24 de ore, iar ulterior, împotriva acestora a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Cu privire aceşti trei inculpaţi, persoane fizice, s-a formulat propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi competent”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

În ceea ce priveşte pe operatorul economic autorizat de ANRE pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi competent măsura preventivă a interzicerii, pe o durată de 60 de zile, a desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.

”Din cercetările efectuate până în prezent, în ordonanţele procurorilor s-a reţinut, în esenţă că, în perioada 16-17.10.2025, prin încălcarea dispoziţiilor legale sau a instrucţiunilor de lucru, atât suspecţii persoane juridice, cât şi inculpaţii persoane fizice, în mod culpabil, nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”, transmit procurorii.

Aceştia explică faptul că angajatul Distrigaz, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, ”în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”.

”Acuzaţia adusă operatorului autorizat ANRE, precum şi a inculpaţilor angajaţi ai societăţii, priveşte faptul că aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”, se mai arată în comunicatul procurorilor.

Aceştia au reţinut că ”operatorul de distribuţie a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenţii de urgenţă la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44 nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia legală privind întreţinerea în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineaţa zilei de 17.10.2025”.

”În cauză, s-au efectuat opt percheziţii (la sediile a două persoane juridice şi domiciliile a şase persoane fizice), în urma acestor activităţi procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente şi medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale”, au mai precizat procurorii.

Dosarul este instrumentat de către Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Mun. Bucureşti – Serviciul Omoruri şi Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă.

