Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc

Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus

Instanța a luat vineri, 31 octombrie, o decizie în cazul celor trei persoane implicate în dosarul deschis ca urmare a exploziei din cartierul Rahova.

Cei trei, un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei care au venit la bloc pentru a verifica branşamentul, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ordonanțele de reținere au expirat joi, 30 octombrie, iar ei au fost eliberați.

Între timp, Judecătoria Sectorului 5 a dispus vineri, 31 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reținute în urmă cu două zile în dosarul exploziei din cartierul Rahova.

Potrivit portalului instanțelor, este vorba de Mihai Burcea, Andrei Robert Soare și George Daniel Costache, unul fiind angajat al Distrigaz, iar ceilalți angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din București.

Cei trei bărbați au fost reținuți miercuri seara de procurori pentru distrugere din culpă și duși joi în instanță, însă magistrații au amânat cu o zi pronunțarea unei soluții.

'Din cercetările efectuate până în prezent, s-a reținut în esență că, în perioada 16 - 17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, Sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea unui număr de 30 de autoturisme', a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București într-un comunicat de presă.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, 'în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate'.

De asemenea, acuzația adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum și celor doi angajați ai firmei se referă la faptul că 'aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale'.

Procurorii explică și acuzațiile la adresa Distrigaz.

'S-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, în intervalul 16.10.2025 (ora 07:08) - 17.10.2025 (ora 08:44), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025', a transmis Parchetul.

În cadrul anchetei, au fost efectuate miercuri opt percheziții - la sediile Distrigaz și Amproperty Construct SRL, precum și la locuințele a șase persoane fizice -, fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente și medii de stocare, care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.

