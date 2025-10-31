Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:44
637 citiri
Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc
Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus

Instanța a luat vineri, 31 octombrie, o decizie în cazul celor trei persoane implicate în dosarul deschis ca urmare a exploziei din cartierul Rahova.

Cei trei, un angajat Distrigaz şi doi salariaţi ai firmei care au venit la bloc pentru a verifica branşamentul, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ordonanțele de reținere au expirat joi, 30 octombrie, iar ei au fost eliberați.

Între timp, Judecătoria Sectorului 5 a dispus vineri, 31 octombrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reținute în urmă cu două zile în dosarul exploziei din cartierul Rahova.

Potrivit portalului instanțelor, este vorba de Mihai Burcea, Andrei Robert Soare și George Daniel Costache, unul fiind angajat al Distrigaz, iar ceilalți angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din București.

Cei trei bărbați au fost reținuți miercuri seara de procurori pentru distrugere din culpă și duși joi în instanță, însă magistrații au amânat cu o zi pronunțarea unei soluții.

'Din cercetările efectuate până în prezent, s-a reținut în esență că, în perioada 16 - 17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, Sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea unui număr de 30 de autoturisme', a anunțat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București într-un comunicat de presă.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, 'în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate'.

De asemenea, acuzația adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum și celor doi angajați ai firmei se referă la faptul că 'aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale'.

Procurorii explică și acuzațiile la adresa Distrigaz.

'S-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, în intervalul 16.10.2025 (ora 07:08) - 17.10.2025 (ora 08:44), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025', a transmis Parchetul.

În cadrul anchetei, au fost efectuate miercuri opt percheziții - la sediile Distrigaz și Amproperty Construct SRL, precum și la locuințele a șase persoane fizice -, fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente și medii de stocare, care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc
16:44 - Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc
Instanța a luat vineri, 31 octombrie, o decizie în cazul celor trei persoane implicate în dosarul deschis ca urmare a exploziei din cartierul Rahova. Cei trei, un angajat Distrigaz şi doi...
Cum se apără suspecții reținuți în cazul exploziei din Rahova. Instanța decide dacă cei trei vor fi arestați
14:59 - Cum se apără suspecții reținuți în cazul exploziei din Rahova. Instanța decide dacă cei trei vor fi arestați
Instanța va lua vineri, 21 octombrie, o decizie în cazul celor trei persoane implicate în dosarul deschis ca urmare exploziei din cartierul Rahova. Cei trei, un angajat Distrigaz şi doi...
Acuzațiile punctuale aduse de procurori celor vinovați de tragedia din Rahova. Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi, în boxa acuzaților
Ieri, 17:51 - Acuzațiile punctuale aduse de procurori celor vinovați de tragedia din Rahova. Distrigaz, firma care ar fi trebuit să facă revizia şi trei angajaţi, în boxa acuzaților
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au anunţat oficial joi, 30 octombrie, care sunt acuzaţiile pe care le aduc în cazul exploziei din cartierul Rahova, vizând Distrigaz Sud...
Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați. Împotriva companiilor a început urmărirea penală
Ieri, 14:22 - Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați. Împotriva companiilor a început urmărirea penală
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova, soldate cu trei morți și 15 răniți. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea...
Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
Ieri, 12:21 - Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri, 29 octombrie, trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, București. Și un...
Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO
29.10.2025 20:20 - Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO
Explozia din blocul din Rahova a generat povești triste, cu oameni, dar și cu animale de companie aflate în suferință. Pisoiul Tomiță a reușit să supraviețuiască în urma exploziei. 13...
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
29.10.2025 16:31 - Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe...
Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
29.10.2025 10:21 - Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
Cercetările continuă în cazul exploziei devastatoare care a zguduit blocul din cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece. În...
Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
29.10.2025 08:44 - Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15...
Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
25.10.2025 08:06 - Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după...
Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
24.10.2025 15:11 - Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar...
Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
24.10.2025 13:29 - Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia...
Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
23.10.2025 17:46 - Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ...
Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
23.10.2025 15:07 - Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat...
Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
23.10.2025 12:16 - Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
23.10.2025 11:17 - Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
23.10.2025 08:24 - Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
22.10.2025 19:07 - Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
#tragedie rahova, #bloc explodat rahova, #arest preventiv, #acuzatii suspecti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci
  2. Oraș descoperit sub pământ, în Alba Iulia: Un arheolog român a dat lovitura. Construcțiile și drumurile sunt de pe vremea Daciei Romane VIDEO
  3. Teoria că trăim într-un „Matrix”, demontată de formulele matematice: Universul nu poate fi doar o simulare
  4. La doi ani de la deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius, dictatorul Lukașenko susține că Roman Protasevici nu era opozant, ci lucra sub acoperire pentru serviciile secrete
  5. Donald Trump a înțeles că China nu e chiar așa ușor de îngenuncheat. ”S-a instalat un nou Război Rece” ANALIZĂ
  6. Fetiță de 8 ani călcată în picioare de un elefant, în Indonezia. „Am fugit, dar ne-a urmărit"
  7. Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii
  8. Șeful Jandarmeriei Capitalei a fost schimbat din funcție. Cu puțin timp înainte, instituția anunțase o anchetă asupra amenzii aplicate la marșul de comemorare pentru Colectiv
  9. Arest preventiv pentru angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova. Acuzațiile grave care li se aduc
  10. Și-au vândut copilul de 3 săptămâni ca să-și cumpere mașină. Cei doi părinți din Gorj sunt căutați de autorități