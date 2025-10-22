Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 19:07
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO Hepta

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că este vorba despre persoane juridice sau despre persoane fizice, trebuie să plătească şi să suporte rigorile legii. El a adăugat că ar putea fi făcute modificări legislative pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Bogdan Ivan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cine ar fi trebuit să verifice şi să asigure buna funcţionare a ţevilor Distrigaz unde s-au găsit fisuri, în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 din Bucureşti.

”În momentul de faţă se face acea anchetă care este condusă de către Parchetul General, care are responsabili din partea Ministerului de Interne, din partea IGSU, din partea ANRE.

Conform legislaţiei din România, cei responsabili de reţelele de distribuţie sunt companiile care le au în concesiune, adică până la intrarea în contorul de la uşa fiecărui român companiile sunt cele care răspund de siguranţa respectivelor reţele şi, conform legii, ele sunt verificate, sunt auditate şi trebuie să răspundă.

Iar dacă cineva din acele companii nu şi-a făcut treaba, fie că vorbim despre persoane juridice sau despre persoane fizice, vor plăti şi vor suporta rigorile legii”, a transmis ministrul Energiei.

El a adăugat că este posibil să fie făcute şi modificări legislative pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete.

”Şi, foarte important, dacă în urma acestui eveniment de-a dreptul catastrofal, care a curmat viaţa unor oameni nevinovaţi, pentru care îmi pare rău şi îmi exprim condolenţele şi pe această cale, constatăm că legislaţia trebuie să fie actualizată, constatăm că trebuie să punem noi reguli foarte clare pentru companii, pentru a proteja viaţa oamenilor, imediat ce vom avea finalizată această anchetă şi vom primi raportul final, atât eu, cât şi premierul României vom intra cu un pachet de modificări legislative pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. Este anormal să moară oameni nevinovaţi în casă din cauza unor erori care, vom vedea după această expertiză, puteau să fie evitate”, a declarat Bogdan Ivan.

El a fost întrebat cum putea fi evitată această tragedie.

”Raportul final şi expertiza va lămuri acest lucru. Specialiştii care sunt la faţa locului vor lămuri acest lucru şi imediat ce intru în posesia lui, atât eu, cât şi cei responsabili din statul român vom face publice aceste informaţii. Deocamdată sunt informaţii parţiale. Aştept cu mare interes raportul final ca să pot să dau un răspuns aplicat şi foarte concret”, a răspuns ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că un dezvoltator imobiliar s-a oferit ca timp de un an să găzduiască gratuit oamenii ale căror locuinţe au fost afectate de explozie.

”Am avut o discuţie cu primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, pe un alt subiect, în care un anumit dezvoltator imobiliar s-a oferit ca, timp de un an de zile, să găzduiască gratuit oamenii care nu au unde să se mute în această perioadă şi i-am pus în legătură pe primarul general cu acel dezvoltator, iar în momentul de faţă se caută soluţii.

Mi-a spus domnul primar că analizează dacă compania de asigurări va putea să despăgubească fiecare dintre locatari sau dacă există o altă formulă legală prin care ei să fie despăgubiţi pentru că nu au nicio vină oamenii pentru că din cauza unei defecţiuni a unei reţele care era operată de un operator economic au ajuns să-şi piardă locuinţele”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse, vineri, 17 octombrie, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

