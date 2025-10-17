Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 12:56
Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
Stavros Demosthenous FOTO Karmiotissa

Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.

Victima, identificată de poliţie ca fiind Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, era preşedintele clubului de fotbal Karmiotissa. Nişte agresori necunoscuţi au deschis focul asupra lui în faţa casei sale, iar el a murit în timp ce fiul său îl ducea la spital.

Karmiotissa a jucat în prima divizie în sezonul trecut şi a retrogradat în divizia a doua. De la înfiinţarea sa în 1979, clubul a jucat în mare parte în diviziile inferioare.

La Karmiotissa a jucat în ultimii ani Răzvan Grădinaru. De asemenea, Florin Bratu a antrenat echipa în 2023.

