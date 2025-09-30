O nouă tragedie în fotbal. Tânărul portar a murit după o lovitură primită în timpul meciului

Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării.

Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre clubul său, Colindres, şi Revilla, portarul în vârstă de 19 ani a murit, luni, după două stopuri cardiace.

Drama s-a petrecut în minutul 60, când a încercat să intercepteze mingea cu o aruncare, înainte de a fi lovit de un atacant advers şi de a-şi pierde cunoştinţa.

El a primit rapid îngrijiri de la antrenorul său şi de la o asistentă medicală prezentă în public. Tânărul a fost transportat cu ambulanţa la spitalul Marques de Valdecilla din Santander, unde a fost internat la terapie intensivă.

