Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul

Motociclistul portughez Jorge Brandao şi-a pierdut viaţa vineri, într-un tragic accident petrecut în etapa a cincea din Raliul Marocului, a confirmat Federaţia Internaţională de Motociclism printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.

În timpul etapei a cincea a Raliului Marocului, care s-a desfăşurat vineri pe un traseu circular, cu start şi sosire în Erfoud, motociclistul portughez Jorge Brandao (46 de ani) şi-a pierdut tragic viaţa în urma unui accident într-o zonă cu dune, la kilometrul 214, la doar câţiva kilometri de finalul ultimei etape speciale.

Brandao, care participa la competiţie pentru a doua oară, a fost transportat de urgenţă, la bordul unu elicopter, la spitalul din Erfoud, unde a şi decedat, în ciuda eforturilor personalului medical.

Organizatorii Raliului Marocului au dat un comunicat oficial: „Raliul Marocului îşi transmite sincerele condoleanţe familiei lui Jorge Brandao şi tuturor celor dragi în acest moment de profundă durere.”

