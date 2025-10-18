Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul

Autor: Teodor Serban
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 10:15
243 citiri
Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul
Jorge Brandao FOTO X @B24PT

Motociclistul portughez Jorge Brandao şi-a pierdut viaţa vineri, într-un tragic accident petrecut în etapa a cincea din Raliul Marocului, a confirmat Federaţia Internaţională de Motociclism printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.

În timpul etapei a cincea a Raliului Marocului, care s-a desfăşurat vineri pe un traseu circular, cu start şi sosire în Erfoud, motociclistul portughez Jorge Brandao (46 de ani) şi-a pierdut tragic viaţa în urma unui accident într-o zonă cu dune, la kilometrul 214, la doar câţiva kilometri de finalul ultimei etape speciale.

Brandao, care participa la competiţie pentru a doua oară, a fost transportat de urgenţă, la bordul unu elicopter, la spitalul din Erfoud, unde a şi decedat, în ciuda eforturilor personalului medical.

Organizatorii Raliului Marocului au dat un comunicat oficial: „Raliul Marocului îşi transmite sincerele condoleanţe familiei lui Jorge Brandao şi tuturor celor dragi în acest moment de profundă durere.”

Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie
Verdictul unui expert în structuri de rezistență, după tragedia din Rahova: „Orice profesionist normal la cap ar face asta!”. Ce urmează pentru imobilul grav afectat de explozie
Ce se va întâmpla cu clădirea din Rahova, afectată în urma exploziei extrem de violente: un expert în structuri de rezistență crede că nimeni nu poate da undă verde pentru ca în imobil...
Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
#tragedie, #motorsport, #accident, #deces , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic: "A fost o calatorie incredibila!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Madalina Ghenea a decis sa spuna adevarul: "Am boala. Ma simt extrem de rau"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
  2. Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul
  3. Meci dramatic pentru Sorana la Osaka: întoarcere de scor în setul decisiv
  4. Surprize mari pe lista anunțată de Alexandra Dulgheru, la prima acțiune ca antrenor al echipei de Billie Jean King Cup
  5. Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
  6. Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"
  7. La Liga: internaționalul român criticat de Mircea Lucescu nu are liniște
  8. Victorie fabuloasă împotriva campioanei en-titre și calificare în semifinale pentru naționala României
  9. România e în semifinalele Campionatului European! Victorie uriașă
  10. A impresionat în România - Austria, iar acum a marcat și la echipa de club. Săptămână perfectă pentru „tricolor” VIDEO