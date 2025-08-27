Tragedie în sport, la 39 de ani. Afecţiunea care poate fi detectată numai post-mortem

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:42
308 citiri
Tragedie în sport, la 39 de ani. Afecţiunea care poate fi detectată numai post-mortem
Shane Christie FOTO X Highlanders

Shane Christie, fost jucător de rugby din Noua Zeelandă care a militat pentru studierea mai aprofundată a legăturilor dintre comoţiile cerebrale şi leziunile cerebrale pe termen lung, a încetat din viaţă la vârsta de 39 de ani, relatează AP.

Poliţia a fost chemată miercuri dimineaţa devreme la domiciliul din Nelson al lui Shane Christie, care a jucat pentru Highlanders în Super Rugby şi pentru New Zealand Maori. Fostul sportiv a fost găsit mort.

Potrivit New Zealand Herald, prietenii lui Christie bănuiesc că bărbatul s-a sinucis.

Christie bănuia că suferă de encefalopatie traumatică cronică (CTE), o afecţiune degenerativă a creierului care, în Statele Unite, a fost asociată cu o serie de sinucideri în rândul jucătorilor din Liga Naţională de Fotbal American (NFL). În 2016, NFL a recunoscut existenţa unei legături între fotbalul american şi CTE.

Afecţiunea poate fi detectată numai post-mortem. Christie a indicat că intenţiona să-şi doneze creierul cercetătorilor pentru studiu, în speranţa de a face rugby-ul un sport mai sigur.

„Fără donaţii de creier, nu vom putea identifica cât timp durează până la apariţia acestei boli. Este important să sprijinim cercetarea din Noua Zeelandă”, a declarat Christie într-un interviu recent.

Christie a fost prieten şi coleg de echipă cu Billy Guyton, care s-a sinucis în 2023 şi care a devenit primul jucător de rugby din Noua Zeelandă diagnosticat cu CTE. Christie a contribuit la înfiinţarea Fundaţiei Billy Guyton, care încearcă să promoveze o mai bună înţelegere a consecinţelor comoţiilor cerebrale.

„Bill m-a motivat să am curajul să spun ceea ce gândesc despre ceea ce văd”, a declarat Christie anul trecut la un eveniment organizat de Fundaţie.

Christie a suferit mai multe comoţii cerebrale în timpul carierei sale de jucător şi, după retragere, a declarat că a suferit de dureri de cap şi pierderi de memorie. Se ştie că CTE provoacă schimbări de dispoziţie şi comportament, precum şi tulburări cognitive.

„Se simte ca o vânătaie în cap şi când mergi te doare. Aşa că, atunci când te gândeşti că te doare, când încerci să faci exerciţii fizice, presiunea este dureroasă, nu ești la fel de rapid şi nu poţi gândi la fel de repede”, a declarat el.

#tragedie, #sport, #afectiune, #rugby, #deces , #stiri din sport
