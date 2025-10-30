Tragedie în sport. A murit la 17 ani, lovit de o minge

Tragedie în sport. A murit la 17 ani, lovit de o minge
Jucătorul a murit la 17 ani FOTO Ferntree Gully Cricket

Un jucător australian de crichet în vârstă de 17 ani a murit joi după ce a fost lovit de o minge, a anunţat familia sa într-un comunicat, un incident rar în acest sport, relatează AFP.

Ben Austin, care purta o cască, a fost lovit marţi la gât în timp ce se afla în faţa unui lansator automat de mingi, înaintea unui meci de Twenty20 - o formă de cricket - la Melbourne.

El a fost transportat la spital în stare critică, înainte de a deceda joi dimineaţă, a declarat tatăl său, Jace Austin, într-un comunicat, vorbind despre o „tragédie”.

Austin era considerat un aruncător promiţător. Clubul său, Ferntree Gully Cricket, îl considera o „stea a crichetului”.

Decesele în crichet sunt rare. Cel mai marcant deces din ultimii ani datează din 2014, când internaţionalul australian Phillip Hughes a fost lovit de o minge, tot la nivelul gâtului, în timpul unui meci.

