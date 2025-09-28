Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci

Autor: Teodor Serban
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 21:22
124 citiri
Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
Stadionul echipei franceze FOTO X @ici_isere

Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.

Echipa a doua tocmai jucase împotriva unui club vecin, în momentul în care portarul Nicolas Dalliere s-a prăbuşit în vestiar sâmbătă seara, după meci. Victimă a unui atac de cord, cel care era poreclit „Dada” de către coechipieri nu a putut fi resuscitat de echipele de prim ajutor. A decedat sub privirile coechipierilor săi, extrem de şocaţi.

Această tragedie a afectat comunitatea locală, în condiţiile în care echipa principală a clubului urma să dispute duminică un meci în turul 4 al Cupei Franţei, împotriva Goal FC, care evoluează în National 2. În ciuda durerii, jucătorii echipei principale au decis să dispute acest meci în memoria colegului lor de la echipa a doua. Înainte de fluierul de start, a fost desfăşurat un banner şi s-a ţinut un minut de reculegere de către cei aproximativ 200 de spectatori veniţi să-i aducă un omagiu portarului.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate şi pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul oraşului Estrablin, pentru Dauphiné Libéré. În acest context dureros, CF Estrablin, din D1, a cedat în faţa adversarilor din National 2 (0-4).

Ce-a făcut Gloria Bistrița în Liga Campionilor, după două victorii la rând
Ce-a făcut Gloria Bistrița în Liga Campionilor, după două victorii la rând
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Metz Handball, scor 31-24 (14-11), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare...
Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
Florian Coldea, fostul șef operațional al SRI, a transmis duminică presei un comunicat cu ocazia înmormântării lui Dumitru Dumbravă, care a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui...
#tragedie, #fotbal, #deces, #portar, #meci , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! Atletico ia o decizie fara precedent in 122 de ani, dupa 5-2 cu Real Madrid
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A murit in vestiar, dupa un atac de cord! Echipa a tinut sa joace urmatorul meci si a fost umilita

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
  2. Obiceiuri de campion: cântă în apă la fiecare antrenament și calcă pe urmele lui David Popovici
  3. Farul - Unirea Slobozia: un penalty ratat în minutul 90+4 a decis meciul
  4. Ce-a făcut Gloria Bistrița în Liga Campionilor, după două victorii la rând
  5. Victorie uriașă pentru gimnasta din România, la competiția din Ungaria
  6. Primul jucător care poate ajunge în iarnă la FCSB: "Becali are numărul meu"
  7. "Mister Chivu orgolios": reacția "nebună" a antrenorului român a uimit Italia VIDEO
  8. S-a terminat finala Campionatului Mondial. Vecina României a jucat cu trofeul pe masă după 55 de ani
  9. FCSB și Craiova luptă pentru România. Cum arată clasamentul coeficienților după victoria din Olanda
  10. Amorim a vorbit despre demisia de la United: „Nu sunt genul acela de om.”