Un tragic accident rutier a avut loc marți seară, 3 octombrie, în jurul orei 22.00, în orașul Mestre din regiuneaitaliană Veneția. Un autobuz de pasageri a căzut de pe podul care leagă Mestre de Veneția.

UPDATE 23.13 Autocarul fusese închiriat de un camping pentru oaspeţi, iar la bord se aflau turişti, scrie news.ro.

Autocarul care s-a prăbuşit de pe pasarela din Mestre, în care au murit aproximativ douăzeci de persoane, nu efectua o cursă regulată - aşa cum s-a anunţat iniţial - ci era un vehicul închiriat pentru oaspeţi de către un camping din Marghera. Era un autocar aparţinând companiei "La Linea", care asigura în mod normal legătura între camping şi Veneţia, potrivit tg24.sky.it.

"Este o tragedie de proporţii uriaşe: bilanţul provizoriu vorbeşte de cel puţin 21 de victime şi peste 20 de persoane internate în spitalele din Veneto, multe dintre ele în stare foarte gravă. Din păcate, în accident au fost implicaţi şi câţiva minori", a declarat preşedintele regiunii Veneto, Luca Zaia. El a mai spus că victimele sunt de diferite naţionalităţi, nu doar italieni.

Operaţiunile de extragere şi identificare a cadavrelor sunt încă în curs de desfăşurare, a mai spus preşedintele regiunii.

Cel puţin doi copii, precum şi şoferul autocarului se numără printre cei 21 de morţi.

Știre inițială

Autobuzul ar fi zburat câțiva metri, ajungând lângă gara de pe Via dell'Elettricità, scrie rainews.it, citat de Știrile Pro TV.

Numeroase ambulanțe și vehicule ale pompierilor s-au deplasat la fața locului. Momentan nu se știe dacă e vorba de un autobuz plin de turiști, ci doar că se aflau 40 de pasageri în el.

Autobuzul s-a izbit de pasarela Vempa și a luat foc imediat după impact. Potrivit pompierilor, autobuzul "a luat foc" după ce a căzut de pe un pod peste linia de cale ferată între Mestre şi Marghera, două localităţi care fac parte din regiunea Veneţia, arată agerpres.

At least 20 deaths in a bus crash in #Mestre #Italy. The vehicle fell for 30m. Still no further information on the accident pic.twitter.com/Q7BKEKmgnL