Tragedie pe Nil. Cel puțin zece persoane au murit după ce microbuzul în care se aflau a căzut în fluviu de pe un feribot VIDEO

Cel puţin zece persoane au murit marţi, 21 mai, după ce un microbuz, la bordul căruia se aflau muncitoare, a căzut de pe un feribot în Nil, la nord de Cairo, anunţă un purtător de cuvânt al Ministerului egiptean al Sănătăţii, Hossam Abdelghaffar, relatează AFP.

"Bilanţul este de zece morţi şi ar putea creşte", a declarat pentru AFP oficialul egiptean.

🇪🇬 A small bus in Egypt carrying 22 passengers fell into the Nile River. 10 of these passengers were schoolgirls, and all of them died.pic.twitter.com/6fYCu24Tmo