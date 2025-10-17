Vineri, ziua tragediilor. A început cu explozia din Rahova și s-a încheiat cu doi copii găsiți înecați într-o baltă în Vaslui

Autor: Adrian Zia
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 23:45
Copii înecați într-o baltă în Vaslui FOTO Facebook/Vremea Noua

Doi copii din județul Vaslui au fost găsiți înecați vineri seară, 17 octombrie, într-o baltă, pe malul apei, fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutați de către localnici de mai multe ore.

Incidentul s-a petrecut în comuna Vinderei, satul Docăneasa, din județul Vaslui, unde localnici s-au mobilizat pentru căutarea a doi copii, un băiat în vârstă de patru ani și o fetiță de opt ani care au plecat din casele lor și nu au mai revenit. Dispariția a fost semnalată în jurul orei 18:30.

Cei doi copii au fost găsiți, vineri seară, înecați într-o baltă, pe malul apei, fiind găsite hainele lor.

Oficialii Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui informează, la ora transmiterii acestei știri, că băiatul și fata au fost scoși din apă fără semne vitale și echipajele medicale trimise la fața locului le fac manevre de resuscitare.

”Copiii nu sunt frați și au fost găsiți de localnici. Erau dezbrăcați, iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanțe SAJ B2 din Bârlad și o ambulanță ISU cu medic de la Vaslui. La acest moment se fac manevre de resuscitare la ambii copii”, transmit oficialii SAJ Vaslui.

