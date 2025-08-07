Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 7 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc

Joi, 7 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele loto de joi, 7 august:

Loto 6 din 49: 42, 2, 46, 18, 31, 28

Loto 5 din 40: 27, 5, 24, 38, 36, 16

Joker: 11, 22, 27, 21, 34 + 11

Noroc: 8 1 0 2 3 1 5

Noroc Plus: 5 1 1 0 5 7

Super Noroc: 4 2 2 5 4 5

La Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Ads