Ce venituri sunt necesare pentru ca o familie formată din doi adulți și doi copii să trăiască decent în România. Pe ce se cheltuie cei mai mulți bani ANALIZĂ

Familiile din România își asigură tot mai greu un trai decent FOTO Pixabay

O familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de 11.668 de lei pe lună pentru un trai decent, cu 298 de lei mai mult decât în septembrie 2025, potrivit unei analize realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România. În același timp, salariul minim net, de 2.699 de lei, acoperă doar 48,7% din venitul estimat ca necesar pentru un trai decent, iar salariul mediu net ajunge la 98,3% din acest prag.

Conform sursei citate, creșterea valorii coșului de consum a fost determinată în special de majorarea cheltuielilor pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, locuință, servicii, educație și cultură.

Unde se duc cei mai mulți bani

Astfel, cheltuielile pentru îngrijirea sănătății au crescut cu 8,3%, cele pentru educație și cultură cu 8%, pentru servicii cu 6,7%, iar cele aferente locuinței cu 5,9%. În cazul îmbrăcămintei și încălțămintei, majorarea a fost de 5,8%.

În schimb, cheltuielile pentru achiziția unei locuințe au scăzut cu 1,9%, pe fondul reducerii dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026. Potrivit analizei, scăderea dobânzii a compensat atât creșterea prețurilor de achiziție a locuințelor cu 12,1%, în medie, conform Eurostat, cât și deprecierea monedei naționale față de euro cu 3,4%, potrivit datelor BNR.

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În ceea ce privește structura coșului minim de consum pentru o familie cu doi adulți și doi copii, cele mai mari cheltuieli lunare sunt cele pentru locuință, estimate la 3.105 lei, și alimentație, de 2.429 de lei.

Pentru îmbrăcăminte și încălțăminte sunt necesari 1.143 de lei, pentru cheltuielile cu locuința 977 de lei, pentru educație și cultură 921 de lei, iar pentru servicii 746 de lei. Fondul de economii al familiei este estimat la 1.061 de lei lunar, mai arată cercetarea.

Analiza prezintă și valoarea coșului minim de consum pentru alte categorii de gospodării.

Astfel, pentru o familie formată din doi adulți și un copil, valoarea coșului este de 9.574 de lei pe lună, pentru doi adulți fără copii de 7.150 de lei, iar pentru o persoană adultă singură de 4.407 lei lunar.

Autorii analizei precizează că aceste estimări sunt derivate din valoarea coșului pentru familia de referință, formată din doi adulți și doi copii, fiind mai puțin precise decât aceasta.

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Ce venituri sunt necesare

În ceea ce privește veniturile necesare, analiza arată că salariul minim decent pentru anul 2026 este estimat la 5.542 de lei net, respectiv 9.473 de lei brut.

Calculul pornește de la ipoteza unei familii în care ambii adulți sunt salariați, iar cei doi copii beneficiază de alocații de stat. În aceste condiții, două salarii minime și două alocații ar trebui să acopere valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent.

Față de 2025, salariul minim decent a crescut cu 2,8%, ușor peste majorarea de 2,6% a valorii coșului, ca urmare a stagnării alocațiilor pentru copii.

În prezent, salariul minim net din România este de 2.699 de lei pe lună, reprezentând 48,7% din salariul minim necesar pentru un trai decent, estimat la 5.542 de lei.

Potrivit analizei, în anul 2018, salariul minim net acoperea doar 35,2% din valoarea salariului minim decent, raportul ajungând la 48,7% în 2026, ceea ce indică o convergență lentă.

În schimb, salariul mediu net, estimat la 5.450 de lei în 2026, acoperă 98,3% din venitul considerat necesar pentru un trai minim decent.

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Creșterea salariului minim

Autorii analizei atrag atenția și asupra perspectivelor de creștere a salariului minim.

Potrivit acestora, în condițiile mecanismului actual de calcul, salariul minim nu ar putea ajunge la nivelul necesar pentru un trai decent mai devreme de anul 2050, chiar și în cel mai optimist scenariu, care presupune o creștere medie anuală a productivității muncii de 3% pe o perioadă de 25 de ani.

Un scenariu considerat mai realist indică anul 2075, ținând cont de încetinirea creșterii economice și de eventualele perioade de recesiune.

În acest context, autorii susțin aplicarea Legii nr. 174/2020 privind coșul minim de consum lunar și elaborarea unei strategii de creștere a salariului minim până la nivelul necesar pentru asigurarea unui trai decent, într-un orizont de timp rezonabil.

Coșul minim de consum pentru un trai decent include, pe lângă cheltuielile pentru alimentație și locuință, costurile aferente îmbrăcămintei, igienei personale, educației, sănătății, transportului, comunicațiilor, recreerii și cheltuielilor neprevăzute.

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