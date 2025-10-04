Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici ferme la adresa organizării alegerilor din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au creat un haos electoral care, în opinia sa, a favorizat ingerințele Rusiei. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seara, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Despre modul în care au fost programate și combinate scrutinele, Băsescu a spus: „Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele ... pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri?”

Fostul șef al statului a acuzat direct formațiunile politice că ar fi organizat în mod deliberat această situație, susținând că greșelile interne au permis intervenții externe.

„Cine s-a amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o, sigur că nici rușii nu au stat degeaba, li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard. Deci au dreptate cei care spun că rușii au interferat în procesul electoral, dar cei care am favorizat am fost noi. (...) Deci, partidele au o mare responsabilitate în fiasco-ul electoral de anul trecut. Ele au fost cele care au creat condiții rușilor să mai toarne și ei gaz pe foc ... PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România în 2024

(...) În mod categoric Kremlinul a urmărit modelarea opiniei românești, dar cel mai tare am făcut-o noi, partidele românești, amestecând alegerile după interesele noastre, pentru ca electoratul să fie păcălit să voteze. (...) Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE. Este strigător la cer. Comisia de la Veneția a recomandat clar să nu se combine alegeri de tipuri diferite”, a mai spus Traian Băsescu.

