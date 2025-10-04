Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 22:53
677 citiri
Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
Traian Băsescu, fost președinte al României FOTO Captură video stirileprotv.ro

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici ferme la adresa organizării alegerilor din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au creat un haos electoral care, în opinia sa, a favorizat ingerințele Rusiei. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seara, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Despre modul în care au fost programate și combinate scrutinele, Băsescu a spus: „Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele ... pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri?”

Fostul șef al statului a acuzat direct formațiunile politice că ar fi organizat în mod deliberat această situație, susținând că greșelile interne au permis intervenții externe.

„Cine s-a amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o, sigur că nici rușii nu au stat degeaba, li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard. Deci au dreptate cei care spun că rușii au interferat în procesul electoral, dar cei care am favorizat am fost noi. (...) Deci, partidele au o mare responsabilitate în fiasco-ul electoral de anul trecut. Ele au fost cele care au creat condiții rușilor să mai toarne și ei gaz pe foc ... PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România în 2024

(...) În mod categoric Kremlinul a urmărit modelarea opiniei românești, dar cel mai tare am făcut-o noi, partidele românești, amestecând alegerile după interesele noastre, pentru ca electoratul să fie păcălit să voteze. (...) Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE. Este strigător la cer. Comisia de la Veneția a recomandat clar să nu se combine alegeri de tipuri diferite”, a mai spus Traian Băsescu.

Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO
Protestatarii din Georgia au încercat să ia cu asalt Palatul Prezidențial, după alegeri. Riposte cu tunuri de apă VIDEO
Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidențial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC. Țara...
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
#Traian Basescu, #coalitie de guvernare, #electorat, #alegeri , #stiri Traian Basescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Semnele care anunta un infarct sau AVC. Ce arata un nou studiu
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
  2. Ludovic Orban, vehiculat pe un post de consilier pentru Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile
  3. George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
  4. Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”
  5. Președinția lucrează la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. „Președintele vrea o întâlnire de substanță, nu de imagine”. Ce subiecte vor fi abordate
  6. Abrudean, despre Primăria Generală: „Alegerile ar trebui făcute cât mai repede”. Ce zice șeful Senatului despre un candidat comun al coaliției
  7. Șeful Senatului, despre o coaliție a PSD cu AUR: „E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla”
  8. Ce are de făcut viitorul guvern al Republicii Moldova după alegerile cruciale din septembrie. „Este o cursă contra cronometru” ANALIZĂ
  9. Bucureștiul poate pierde bani importanți dacă alegerile se amână până în 2026. „Un primar ales cu multe voturi poate pune presiune pe Guvern și să readucă investițiile”VIDEO
  10. Gafele lui Nicușor Dan, explicate de un cunoscut psiholog român: „Nu e complet pregătit din punct de vedere emoțional” VIDEO