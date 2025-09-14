"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin și ai lui pot fi la granița României”, subliniind că viitorul moldovenilor, dar și securitatea țării noastre vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora.

”Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! În Republica Moldova, “bătălia” pentru câștigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă.

Sunt “cap la cap” forțele politice pro-europene și partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca și la prezidențiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influențat de votul oamenilor din diaspora”, scrie fostul președinte pe Facebook.

El afirmă că peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc și muncesc în țări ale UE, beneficiind de cetățenia română.

”Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament și în guvernul de la Chișinău marionetele lui Putin, iar la frontiera României o țară supusă ordinelor și controlului Moscovei”, explică Băsescu.

Ads

Traian Băsescu conchide că participarea diasporei și votul pentru forțele pro-europene vor determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar și securitate la frontiera de răsărit a României.

Ads