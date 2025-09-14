"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:03
886 citiri
"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
Fostul președinte al României Traian Băsescu FOTO Facebook/Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin și ai lui pot fi la granița României”, subliniind că viitorul moldovenilor, dar și securitatea țării noastre vor fi decisiv influențate de votul celor din diaspora.

”Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! În Republica Moldova, “bătălia” pentru câștigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă.

Sunt “cap la cap” forțele politice pro-europene și partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca și la prezidențiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influențat de votul oamenilor din diaspora”, scrie fostul președinte pe Facebook.

El afirmă că peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc și muncesc în țări ale UE, beneficiind de cetățenia română.

”Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament și în guvernul de la Chișinău marionetele lui Putin, iar la frontiera României o țară supusă ordinelor și controlului Moscovei”, explică Băsescu.

Traian Băsescu conchide că participarea diasporei și votul pentru forțele pro-europene vor determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar și securitate la frontiera de răsărit a României.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în Republica Moldova cu doar 3 zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Condamnat pentru dispariția unui miliard de dolari...
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
#Traian Basescu, #avertisment sumbru, #putin granita romaniei, #alegeri parlamentare Moldova , #stiri Traian Basescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Trebuie sa fim pregatiti". Viktor Orban, acuzat ca ar vrea sa anexeze regiunea ucraineana Transcarpatia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
  2. Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
  3. Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
  4. George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
  5. Va demisiona Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă pică la CCR? Răspunsul vicepremierului de la USR
  6. Ionuț Moșteanu, despre exprimarea fostului premier pe deficit: „Nu știu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat”
  7. Noi dispute în coaliție: Un senator PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente
  8. Ajutorul militar al României pentru Ucraina, secret de stat: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele”
  9. Guvern: „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliție fără nicio opinie contrară”
  10. "Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"