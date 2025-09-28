Băsescu vrea din nou cetățenie moldovenească: ”Am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 22:28
Băsescu vrea din nou cetățenie moldovenească: ”Am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral”
Traian Băsescu, fost președinte al României FOTO Captură video stirileprotv.ro

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu anunţă că va face demersuri pentru a reobţine cetăţenia moldovenească, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Băsescu a explicat duminică seară, 28 septembrie, că nu a vrut să aplice în această perioadă pentru a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova, pentru că nu a vrut ca gestul său să fie interpretat în cheie electorală.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat Traian Băsescu la Digi 24, referindu-se la demersul de a redobândi calitatea de cetăţean al Republicii Moldova.

Fosta primă doamnă Maria Băsescu are în continuare dublă cetăţenie şi, în calitate de cetăţean al Republicii Moldova, a votat duminică.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a devenit cetăţean al Republicii Moldova în noiembrie 2016, după ce a depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti. Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu.

Lui Traian Băsescu, cetăţenia i-a fost retrasă printr-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, care nu a făcut acelaşi demers şi în privinţa Mariei Băsescu. Într-un interviu acordat în 2018, Dodon argumenta că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii. Băsescu a atacat în instanţă decretul prin care i-a fost retrasă cetăţenia, însă fără succes.

