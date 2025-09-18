Traian Băsescu face „radiografia” coaliției și spune cum pierde România. Ce admiră și ce nu îi place la Ilie Bolojan

Traian Băsescu face „radiografia” coaliției și spune cum pierde România. Ce admiră și ce nu îi place la Ilie Bolojan
Fostul președinte al României Traian Băsescu este de părere că tensiunile din coaliție și amenințările cu demisia sau ieșirea de la guvernare afectează imaginea țării.

„E PSD care, când iese, când nu iese de la guvernare, și e Bolojan, care, când își dă, când nu-și dă demisia, făcând mult rău țării. Și unii și alții sigur nu o fac cu intenție, ci o fac din lipsă de experiență, dar faptul că cel mai mare partid din coaliția de guvernare care își asigură majoritatea, când îl cauți, iese de la guvernare, se notează de către băncile finanțatoare. Și când mergem la următorul împrumut, se adaugă la dobândă.

Același lucru cu premierul nostru veșnic demisionar: nu se poate să ai asemenea naivități, să crezi că declarații la acest nivel nu influențează costul cu care România se împrumută, pentru că și una și alta afectează cel mai important lucru, stabilitatea. Deci ieșirea de la guvernare a PSD-ului face ca guvernul să-și piardă majoritatea, iar demisia premierului face ca guvernul să cadă, ceea ce înseamnă instabilitate. Ori finanțarea pe timp de instabilitate este mai scumpă decât finanțarea țării pe timp de stabilitate politică”, a declarat Traian Băsescu, potrivit stirileprotv.ro.

Băsescu spune că îl admiră pe Bolojan.

„Mi se pare că știe ce vrea și pentru asta îl admir, iar inflexibilitatea eu o admir. Ce nu-mi place la el e tipul ăsta: dacă nu faceți ca mine, demisionez. Nu, domnule, ești premier, pentru ce te cerți cu ei?”, a spus Băsescu.

Fostul președinte este de părere că reforma încă nu a început.

„Deocamdată nu suntem la stadiul de reformă. Suntem la stadiul de optimizare, pentru că n-am văzut nici comasare de agenții, n-am văzut nici reorganizarea administrativă, deci acum discutăm de optimizări. Optimizare de cheltuieli în administrația locală, optimizare de cheltuieli în ministere, optimizare de venituri prin creșterea taxelor, prin creșterea impozitelor pentru populație prin reducerea cheltuielilor cu bursele. Reformele probabil că sunt planificate după ce se stabilizează macroeconomic țara”, a adăugat Băsescu.

