Cum explică Băsescu scrisoarea lui Trump adresată țărilor din NATO. "El își face doar jocul"

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:39
Traian Băsescu FOTO Hepta

Într-un mesaj publicat sâmbătă, 13 septembrie, pe rețeaua de socializare Truth Social, pe care o deține, adresată „țărilor NATO și întregii lumi”, președintele american a spus că e gata să impună sancțiuni dure Rusiei, cu condiția ca țările din Alianța Nord-Atlantică să nu mai cumpere petrol rusesc.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru, și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia. După cum știți, angajamentul NATO de a câștiga a fost mult sub 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări a fost șocantă! Acest lucru slăbește considerabil poziția voastră de negociere și puterea de negociere față de Rusia. Oricum, sunt gata să acționez când veți fi și voi. Spuneți-mi doar când", a scris Trump pe rețeaua sa socială.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a comentat și el subiectul referitor la scrisoarea lui Donald Trump către țările NATO. El a menționat că Ungaria cumpără țiței rusesc în valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari anual, iar Slovacia în valoare de circa 10 miliarde de dolari anual, scrie B1TV.

Băsescu susține că, simbolic, Trump are dreptate. El a subliniat inconsecvența europenilor care cer sancțiuni împotriva importatorilor de gaze și țiței rusesc, în timp ce două state membre furnizează Rusiei 23-25 de miliarde de dolari anual.

Și, totuși, spune fostul președinte, suma totală (23-25 miliarde de dolari) este aproape „nesemnificativă” având în vedere că Rusia poate cheltui 20 de miliarde de dolari în doar trei zile de război.

“Nu-s chiar atât de mulți bani. Din câte știu eu, Ungaria cumpără țiței de circa 13 miliarde de dolari anual, iar Slovacia cumpără de vreo 10 miliarde. Deci 13 miliarde Ungaria, 10 miliarde Slovacia. N-ar fi sume foarte mari, dar, simbolic, Trump are dreptate.

Măi europenilor, îmi cereți mie să aplic sancțiuni împotriva celor care importă țiței și gaze din Federația Rusă, iar voi aveți două țări, care împreună îi furnizează lui Putin pentru război 23-25 de miliarde de dolari.

Deci aici el avea dreptate, pe de o parte. Pe de altă parte, suma este nesemnificativă. Deci Trump își face doar jocul să se scuze de ce e atât de binevoitor față de Putin. Pentru că, trebuie să recunoaștem. Spectacolul pe care l-a făcut în Alaska, în care un criminal de război a fost primit cu covorul roșu, acest spectacol contrastează puternic cu ce-a făcut Putin după două săptămâni. S-a dus la Beijing și i-a râs în nas lui Trump, legat de primirea pe care i-a făcut-o în Alaska.

Deci, în mod cert, Trump valorifică o chestiune nesemnificativă, 23 de miliarde de dolari se cheltuiesc în 3 zile de război”, a explicat Băsescu.

