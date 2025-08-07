Traian Băsescu cere să fie repus în drepturi. Guvernul decide vineri să-i acorde o reședință și indemnizația pe ultimii trei ani, care se ridică la o sumă uriașă

Traian Băsescu cere să fie repus în drepturi. Guvernul decide vineri să-i acorde o reședință și indemnizația pe ultimii trei ani, care se ridică la o sumă uriașă
Traian Băsescu solicită administrației prezidențiale restituirea indemnizației și a tuturor drepturilor de fost președinte, de care a fost lipsit timp de trei ani, ca urmare a unei decizii definitive a instanței care a stabilit că a colaborat cu Securitatea.

La 1 iulie, în acest an, Curtea Constituțională a decis că hotărârea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii, pentru că a colaborat cu Securitatea, este neconstituțională.

„Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 243/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind contrară prevederilor constituționale art. 1 alin. (5) privind principiul legalității, în componenta privind calitatea legii, și ale art. 15 alin. (2), din perspectiva lipsei dispozițiilor tranzitorii, precum și a caracterului retroactiv al acestei legi”, se arată într-un comunicat transmis de CCR.

Băsescu a trimis o solicitare către Administrația Prezidențială

Fostul șef al statului a transmis o solicitare către Administrația Prezidențială, cerând să îi fie acordate toate beneficiile prevăzute de lege pentru un fost președinte, inclusiv o reședință oficială și 75% din indemnizația încasată în prezent de președintele în funcție. Suma restantă s-ar ridica la aproximativ 1 milion de lei.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, Guvernul va discuta în ședința de mâine o hotărâre privind atribuirea unui imobil din domeniul public al statului, situat pe strada Emil Zola din București. Imobilul, care urmează să fie transformat din reședință de protocol în reședință oficială, are o suprafață construită de aproximativ 116 metri pătrați, dispune de un garaj și acces la demisol, fiind vorba despre o clădire cu etaj.

Surse guvernamentale susțin că acest imobil este pregătit pentru fostul președinte Traian Băsescu, deși pe documentele oficiale nu apare încă niciun nume. De asemenea, rămâne de văzut dacă vila ar putea fi atribuită fostului președinte Klaus Iohannis, care nu a beneficiat până acum de o astfel de reședință, însă indicii din hotărârea guvernamentală sugerează că beneficiarul va fi Traian Băsescu.

