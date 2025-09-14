Traian Băsescu: „Este rândul moldovenilor să-și facă treaba. Hai să ducem toată Republica Moldova în UE!”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avertizat duminică seară că un eventual succes al partidelor antieuropene la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, ar însemna pierderea investițiilor majore făcute de România în ultimii 20 de ani și ar transforma țara noastră în vecinul unui stat condus de un guvern prorus.

„România a făcut ce a trebuit pentru Republica Moldova”, a declarat Traian Băsescu la Digi24, amintind că Bucureștiul a acordat de-a lungul anilor sprijin consistent Chișinăului, de la cetățenie și burse de studiu până la finanțări și interconectări energetice.

„România a dat 1,5 milioane de pașapoarte românești cetățenilor din Republica Moldova, iar un milion dintre ei lucrează acum în Europa ca cetățeni purtători de pașaport și cetățenie română. Am oferit 10.000 de burse studențești anual, am finanțat proiecte nerambursabile, am făcut conexiunile de gaze și de curent electric către Republica Moldova. Este rândul moldovenilor să-și facă treaba”, a spus fostul președinte.

Traian Băsescu a subliniat importanța crucială a votului diasporei la scrutinul de pe 28 septembrie. „Hai să ducem toată Republica Moldova în UE. E, în primul rând, responsabilitatea celor din diaspora. Am urmărit ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă ați observat, ca și la noi în 2009, Maia Sandu a pierdut alegerile în Republica Moldova la diferență mică, dar a câștigat cu voturile din diaspora. La fel s-a întâmplat și cu referendumul pentru opțiunea pro-europeană sau pro-rusă. A fost câștigată cu votul celor din diaspora. Apelul meu de azi e către cetățenii moldoveni și români care lucrează în Europa și care ar trebui să voteze în favoarea partidului pro-european”, a mai adăugat Băsescu.

Fostul președinte consideră că miza alegerilor este una istorică, iar opțiunea electoratului va decide dacă Republica Moldova rămâne pe traiectoria europeană sau riscă o aliniere politică spre Rusia.

