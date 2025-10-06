Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică.”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul de funcționare a actualei coaliții guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul și că a fost inventată o nouă instituție, coaliția, care nu există în Constituție.

„Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern prin Parlament, l-a votat în frunte cu un prim-ministru, cu un program discutat vreo două luni la Cotroceni. Și după ce l-au votat, a constatat că fiecare partid are câte un viceprim-ministru politic și pe urmă, ce le-a dat prin cap? ” Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi!”. Și în loc să lase Guvernul să guverneze... Și dacă nu sunt de acord, dacă nu a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește, stabilește că le depune moțiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituției - nu există în Constituție această instituție atotputernică, care domină deciziile guvernamentale sau mai degrabă nu lasă Guvernul să guverneze, iar această instituție, Coaliție, nu există în Constituție”, a declarat Băsescu la Digi 24.

El a acuzat că partidele pun interesele lor de partid deasupra interesului național.

”România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât ele sunt mai suportabile și își încheie perioada de aplicare mai repede, ori Coaliția nu face decât să își facă propriile socoteli”, a argumentat Băsescu.

