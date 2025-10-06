Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică.”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 23:50
679 citiri
Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică.”
Traian Băsescu. FOTO Hepta

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul de funcționare a actualei coaliții guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul și că a fost inventată o nouă instituție, coaliția, care nu există în Constituție.

„Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern prin Parlament, l-a votat în frunte cu un prim-ministru, cu un program discutat vreo două luni la Cotroceni. Și după ce l-au votat, a constatat că fiecare partid are câte un viceprim-ministru politic și pe urmă, ce le-a dat prin cap? ” Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi!”. Și în loc să lase Guvernul să guverneze... Și dacă nu sunt de acord, dacă nu a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește, stabilește că le depune moțiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituției - nu există în Constituție această instituție atotputernică, care domină deciziile guvernamentale sau mai degrabă nu lasă Guvernul să guverneze, iar această instituție, Coaliție, nu există în Constituție”, a declarat Băsescu la Digi 24.

El a acuzat că partidele pun interesele lor de partid deasupra interesului național.

”România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât ele sunt mai suportabile și își încheie perioada de aplicare mai repede, ori Coaliția nu face decât să își facă propriile socoteli”, a argumentat Băsescu.

„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
„O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
Deputatul PSD Mihai Fifor, din partidul de guvernare, a criticat în termeni neconvenționali conferința de presă susținută de premierul Ilie Bolojan, pe care a descris-o ca pe „o shaorma cu...
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
Ilie Bolojan a anunțat noile priorități privind sectorul energetic și cel agroalimentar. Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul de la...
#Traian Basescu, #ilie bolojan, #Guvernul Romaniei , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi sustin ca au dovada existentei lui Dumnezeu, bazata pe stiinta
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
ObservatorNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni in Grecia. Motivul pentru care nu a fost extradat in 2022

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică.”
  2. Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel
  3. Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”
  4. Dominic Fritz atacă subtil PNL și PSD: Candidatul unic în București, "o idee falimentară". "În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază"
  5. Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
  6. Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
  7. Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
  8. Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
  9. Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
  10. Nicușor Dan recompensează doi apropiați. Marius Lazurcă nu ajunge șef la SIE, dar va fi aproape de președinte. Ludovic Orban primește și el o funcție importantă în statul român