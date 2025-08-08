Ce a decis Guvernul în legătură cu vila pentru Băsescu. Fostul președinte și-a reintrat în drepturi după o decizie CCR

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 15:16
3078 citiri
Fostul președinte Traian Băsescu FOTO Facebook/Traian Băsescu

Hotărârea prin care urma să îi fie alocată o reședință oficială fostului președinte Traian Băsescu nu a fost aprobată în ședința de Guvern de vineri.

Executivul a amânat decizia în cazul vilei de protocol pentru Traian Băsescu, pe motiv că Ilie Bolojan ar vrea să discute personal cu fostul președinte, pe marginea acestui subiect, înainte de a lua o hotărâre, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

„Proiectul de HG referitor la imobilul RAAPPS nu s-a aprobat”, a comunicat Biroul de presă al Guvernului, fără alte precizări.

Pe agenda ședinței de Guvern de vineri s-a aflat o hotărâre pentru atribuirea unei reședințe de protocol pentru persoane care au avut calitatea de șef de stat. Proiectul de HG prevedea acordarea statutului de reședință oficială pentru foști șefi de stat, pentru o casă din strada Emile Zola nr. 2A.

Imobilul este situat lângă Muzeul Zambaccian și foarte aproape de casa fostului premier Adrian Năstase.

La etaj vila are 116,71 mp, cu sufragerie, două dormitoare și bucătărie, iar la parter, alți 124,13 mp, cu living, sufragerie, două dormitoare și bucătărie, pe lângă alte spații și anexe. Terenul aferent este de 541 mp.

La solicitarea presei, reprezentanții Guvernului au precizat că Secretariatul General al Guvernului a comunicat la nivelul Cabinetului purtătorului de cuvânt al Executivului că, în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat.

Curtea Constituțională a României a stabilit la începutul lunii iulie, anul acesta, că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român este neconstituțională, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.

„SGG ne-a comunicat că în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, a precizat joi cabinetul purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

În 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a decis să îi redea lui Traian Băsescu drepturile de fost șef de stat, precum locuința de protocol și o indemnizație lunară, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Băsescu pierduse aceste drepturi în 2022 după ce Curtea Supremă a decis că acesta a colaborat cu Securitatea comunistă, iar o lege votată în 2021 le interzice foștilor demnitari colaboratori cu Securitatea să se bucure de drepturile cuvenite.

Fostul președinte Traian Băsescu a cerut Administrației Prezidențiale plata retroactivă a indemnizației de fost șef de stat și alocarea unei locuințe de protocol, după decizia Curții Constituționale care l-a repus în drepturi.

Administrația Prezidențială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

„Domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 2 din Legea nr. 406/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare, urmare a deciziei Curții Constituționale a României”, se arată în documentul Administrației Prezidențiale.

#Traian Basescu, #vila protocol Basescu, #decizie Guvern , #stiri Traian Basescu
