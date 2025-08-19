Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității

Traian Băsescu, declarații după ce a votat la alegerile parlamentare 2024. Foto: Facebook/Traian Băsescu

Vești bune pentru Traian Băsescu. Fostul șef de stat va primi o locuință, după succesul înregistrat la CCR.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, prin sentință definitivă, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă. Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informații prin care denunța activități potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenția de a pleca în străinătate și relații cu cetățeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

În urma sentinței, Băsescu a fost lăsat fără toate drepturile de fost președinte: fără locuință asigurată de RA-APPS, fără pază și fără indemnizație.

Traian Băsescu așteaptă să primească înapoi ceea ce i s-a luat

Ulterior, CCR a decis că legea în baza căreia lui Băsescu i-au fost retrase beneficiile de fost șef de stat este neconstituțională. Fără a nega existența colaborării cu fosta poliție politică, Curtea Constituțională a admis criticile formulate de președintele Traian Băsescu și a decis că dispozițiile legii contestate de către fostul președinte sunt neconstituționale.

Astfel, în iulie 2025, fostul lider al PDL și PMP, care și-a cerut înapoi beneficiile, a avut câștig de cauză. El trebuie să primească ceea ce a pierdut în ultimii trei ani. În acest context, Băsescu ar urma să primească de la Guvern o locuință de protocol într-un bloc din București, potrivit unor surse din sfera Executivului Bolojan, informează Antena 3. Decizia ar urma să fie luată joi, 21 august.

