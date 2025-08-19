Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 14:02
714 citiri
Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității
Traian Băsescu, declarații după ce a votat la alegerile parlamentare 2024. Foto: Facebook/Traian Băsescu

Vești bune pentru Traian Băsescu. Fostul șef de stat va primi o locuință, după succesul înregistrat la CCR.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, prin sentință definitivă, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă. Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informații prin care denunța activități potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenția de a pleca în străinătate și relații cu cetățeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

În urma sentinței, Băsescu a fost lăsat fără toate drepturile de fost președinte: fără locuință asigurată de RA-APPS, fără pază și fără indemnizație.

Traian Băsescu așteaptă să primească înapoi ceea ce i s-a luat

Ulterior, CCR a decis că legea în baza căreia lui Băsescu i-au fost retrase beneficiile de fost șef de stat este neconstituțională. Fără a nega existența colaborării cu fosta poliție politică, Curtea Constituțională a admis criticile formulate de președintele Traian Băsescu și a decis că dispozițiile legii contestate de către fostul președinte sunt neconstituționale.

Astfel, în iulie 2025, fostul lider al PDL și PMP, care și-a cerut înapoi beneficiile, a avut câștig de cauză. El trebuie să primească ceea ce a pierdut în ultimii trei ani. În acest context, Băsescu ar urma să primească de la Guvern o locuință de protocol într-un bloc din București, potrivit unor surse din sfera Executivului Bolojan, informează Antena 3. Decizia ar urma să fie luată joi, 21 august.

Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok. Acuzațiile controversaților influenceri: „Prejudicii financiare, reputaționale și emoționale”
Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok. Acuzațiile controversaților influenceri: „Prejudicii financiare, reputaționale și emoționale”
Frații Tate au suficienți bani, dar și energie pentru a se răfui în instanță cu giganții din social media. Britanicii Andrew și Tristan Tate au dat în judecată companiile Meta și...
La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
La ce preț a fost scoasă la vânzare Cabana Babele. Pe locul ei se poate ridica un hotel de patru stele, pentru care există deja autorizație
Construită în 1937 și situată la 2.206 metri altitudine, cabana aflată lângă faimoasele formațiuni Babele și Sfinxul are 108 locuri de cazare și autorizație pentru modernizare. Agenția...
#Traian Basescu, #Securitate, #turnator Securitate, #RAAPPS, #Justitie, #imobiliare , #stiri Traian Basescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate Romania sa contribuie la garantiile oferite Ucrainei. "Riscam sa ne intoarcem la vremea imperiilor, iar cei puternici vor dicta"
DigiSport.ro
"Sunteti penibli". Laura Vicol a reactionat dupa ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
  2. Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității
  3. Nicușor Dan și-a întrerupt vacanța prin țară pentru două videoconferințe urgente cu liderii europeni. De unde a intrat online
  4. Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”
  5. Perspectiva unui director Romsilva despre cum trebuie reorganizată administrația pădurilor
  6. Cine a împușcat democrația din România în 6 decembrie 2024?
  7. Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist
  8. USR vrea desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată”
  9. Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
  10. Radu Miruță: „În viteza asta printre pachete de măsuri 1, 2, 3, x să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor”