Vestea pe care o aștepta Traian Băsescu. Ce locuință ar urma să primească de la stat, deși a fost dovedit drept colaborator al Securității

Vești bune pentru Traian Băsescu. Fostul șef de stat va primi o locuință, după succesul înregistrat la CCR.
În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, prin sentință definitivă, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă. Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informații prin care denunța activități potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenția de a pleca în străinătate și relații cu cetățeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.
În urma sentinței, Băsescu a fost lăsat fără toate drepturile de fost președinte: fără locuință asigurată de RA-APPS, fără pază și fără indemnizație.
Ulterior, CCR a decis că legea în baza căreia lui Băsescu i-au fost retrase beneficiile de fost șef de stat este neconstituțională. Fără a nega existența colaborării cu fosta poliție politică, Curtea Constituțională a admis criticile formulate de președintele Traian Băsescu și a decis că dispozițiile legii contestate de către fostul președinte sunt neconstituționale.
Astfel, în iulie 2025, fostul lider al PDL și PMP, care și-a cerut înapoi beneficiile, a avut câștig de cauză. El trebuie să primească ceea ce a pierdut în ultimii trei ani. În acest context, Băsescu ar urma să primească de la Guvern o locuință de protocol într-un bloc din București, potrivit unor surse din sfera Executivului Bolojan, informează Antena 3. Decizia ar urma să fie luată joi, 21 august.
petrov este rasplatit pentru implicarea in campania lui... Vezi tot