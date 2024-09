Mircea Geoană, candidat la alegerile rezidențiale din acest an, a declarat într-o emisiune care se va difuza sâmbătă la Digi24, că Traian Băsescu este „într-o stare de degradare biologică”.

Geoană a spus că ar apela la Klaus Iohannis sau la Dacian Cioloș, „cei care au un pic de competență externă”. Despre Traian Băsescu adăugând: „Nu cred că își mai dorește viață publică. E într-o perioadă din viață în care vrea să facă altceva. Și e bine să facă altceva pentru că nu cred că a lăsat cea mai bună amintire”, potrivit hotnews.ro.

Traian Băsescu a reacționat la același post de televiziune, unde a declarat că afirmațiile lui Geoană „îl pun în poziția de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea»”, scrie sursa citată.

„I-am administrat două bătăi și pot să-i înțeleg resentimentele, dar afirmațiile pe care le face în care se vede ca și cum distribuie deja misiuni unor foști demnitari mi se pare că-l pun în poziția de a se pregăti pentru a doua «Mihaela, dragostea mea». El se vede președinte și cred că nu e cazul.

Ads

În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani, în niciun caz nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani”, a spus Băsescu.

„Aș vrea să-i spun un lucru foarte direct: nu mi-am propus parte a acestei campanii, dar nici nu vreau să mă pun în situația să-l bat pentru a treia oară, de data asta fără să candidez”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef de stat a adăugat că aceste lucruri nu îl fac însă „să ajung la o degradare încât să-i urez Regelui Mihai sănătate”, făcând referire la gafa lui Geoană din interviu de la Pro TV.

Candidatul la alegerile prezidenţiale Mircea Geoană a făcut miercuri, o gafă într-o emisiune TV, când a făcut referire la Regele Mihai, el urându-i sănătate regelului care a murit în 2017. Ulterior, acesta şi-a cerut scuze pentru greşeala făcută.

“Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011 când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost şi în Senat când a avut ultimul discurs. A spus ceva foarte important: Ţara are nevoie de cârmuitori drepţi şi pricepuţi. Astăzi. România nu are cârmuitori nici drepţi, nici pricepuţi”, a spus Mircea Geoană, la PRO TV.

Ulterior, candidatul la alegerile prezidenţiale a revenit cu o precizare, în care îşi asumă greşeala.

”În emisiunea de la ProTV, am făcut o greşeală de exprimare, când m-am referit la Regele Mihai, pe care o regret. Regele Mihai este unul dintre reperele naţiunii române şi va rămâne veşnic în memoria noastră pentru exemplul de decenţă, de sacrificiu şi iubire de ţară. Odihnească-se în pace!”, a scris Geoană pe Facebook.

Ads