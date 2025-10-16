Nicușor Dan, ironizat de Traian Băsescu după ce a spus că vrea să implice SRI în lupta anticorupție: ”Prefer să privesc”

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 18:14
Traian Băsescu FOTO Hepta

Președintele României Nicușor Dan a anunțat luni, 13 octombrie, că pregătește o "schimbare majoră" în lupta împotriva corupției. Șeful statului susține că doar prin implicarea SRI acest fenomen poate fi atacat frontal.

Traian Băsescu, fost locatar la Cotroceni, a comentat miercuri, 15 octombrie, pentru stiripesurse.ro, în stilu-i inconfundabil, anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

"Prefer să privesc, mai ales că în România nu mai există corupție", a spus ironic fostul președinte.

Băsescu a fost întrebat și dacă preferă să nu comenteze, ci doar să observe, iar răspunsul a fost foarte scurt: "Nu comentez! Privesc".

În final, jurnaliștii de la sursa citată l-au întrebat pe Traian Băsescu dacă are vreun sfat pentru Nicușor Dan. Replica a venit rapid și a fost extrem de scurtă: "Nu".

Anunțul lui Nicușor Dan referitor la SRI

”Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de... să-i spunem activitatea Parchetului. Toată discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații.

Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a declarat președintele pentru stirileprotv.ro.

Președintele susține că rolul Serviciului Român de Informații este chiar să producă informații, iar acestea să fie cât mai consistente. Apoi, după ce acestea au ajuns la Parchet, SRI nu va mai avea ”de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”. Nicușor Dan a precizat că această propunere va face parte din viitoarea Strategie de securitate a țării.

”În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI, doar pe un mandat de siguranță națională pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări, care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie de asemenea dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a explicat, pentru sursa citată, șeful statului.

El este convins că ofițerii SRI pot ajuta foarte mult procurorii în cazurile de corupție.

”SRI-ul este o instituție care are foarte multe competențe în zona de informații, competențe practice, nu atribuții, că atribuții știm că are. Sunt oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic, economic și care pot să... prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului.”

