Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 08:13
Traian Băsescu, fost președinte al României FOTO Hepta

Traian Băsescu e de părere că Nicușor Dan ar trebui să rămână „strict în atribuțiunile lui la Cotroceni” și că schimbarea guvernului ar trebui să vină abia după ce deficitul este redresat.

Fostul președinte a avertizat, la Digi 24, că PSD nu trebuie să preia conducerea executivului.

El a mai apreciat activitatea lui Nicușor Dan și a subliniat că apropierea președintelui de cetățeni trebuie să fie însoțită de măsuri care să le îmbunătățească viața.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar avea nevoie de sprijinul Nicușor Dan, Traian Băsescu a spus: „Da și nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În șase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Și atunci va trebui să vină președintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii și să spună „Asta e!”. Pentru că eu am experiența mea – am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat, și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat – schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”, a spus Traian Băsescu.

Băsescu speră că PSD nu va mai avea premier

Fostul președinte a spus că speră ca PSD să nu mai aibă premier.

„Eu sper că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. Deci, atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern. Dar nu trebuie pus guvern PSD, pentru că ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru. Deci, PSD trebuie să nu ajungă cu prim-ministru înaintea următoarelor alegeri, pentru că va distruge tot ce se construiește acum”, a adăugat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai subliniat că Nicușor Dan nu poate fi acuzat de inactivitate.

"Din câte știu e foarte activ, citește foarte mult, analizează. Acum își pune consilierii și probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine (luni - n.red) înțeleg că-și nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să-ți pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată, și cred că va avea o bună comunicare după ce-și nominalizează consilierii”, a subliniat Băsescu.

