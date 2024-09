Ce pensie are Traian Băsescu. ”Să nu credeți că sunt un om sărac”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-o emisiune televizată, că, după 55 de ani de muncă, între care două mandate de președinte, primește o sumă derizorie la pensie.

Băsescu a explicat și de ce nu primește indemnizație, deși a fost parlamentar, primar și președinte al României.

"Am 55 de ani de muncă, din care 12 pe nave petroliere, cu grad de risc ridicat, cu grupa I și a II-a de muncă. N-am indemnizație de șef de stat. Eu am ieșit cu o pensie de 2.980 de lei (în 2015). De atunci s-a indexat an de an. Nu am nicio altă pensie. Voi primi începând cu februarie anul viitor o pensie de 1.500 de euro de la Parlamentul European. Nu am nici pensie de fost deputat și senator, nici pensie de fost primar, nici indemnizație de fost președinte", a declarat Traian Băsescu la Realitatea Plus.

Fostul președinte a precizat că a pierdut indemnizația de fost șef al statului ca urmare a decizie de colaborare cu Securitatea ca poliție politică.

"Am vorbit despre pensia mea mică, dar să nu credeți că sunt un om sărac. Mi-au luat indemnizația de președinte, să le fie de bine, casa (de protocol - n.red) nu era a mea, era a statului, să o țină la ei!", a spus Băsescu.

