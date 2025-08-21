Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte

Guvernul i-a atribuit fostului președinte Traian Băsescu un apartament într-un bloc de locuințe, după ce CCR a anulat legea prin care îi fuseseră retrase privilegiile de fost șef al statului. La cererea sa, hotărârea de guvern are regim clasificat.

Guvernul a aprobat, joi, 21 augst, în ședință o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea prin care acestuia i se luaseră privilegiile, la terminarea mandatului.

La solicitarea lui Traian Băsescu, HG-ul are regim clasificat.

”A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului președinte al României.

”Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menționat Dogioiu.

