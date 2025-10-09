Traian Băsescu trebuie să ajungă astăzi în fața judecătorilor. Pentru ce a fost citat fostul președinte

Traian Băsescu este citat în sala Judecătoriei Sectorului 1, unde se judecă procesul deschis de fostul președinte pentru recuperarea vilei de protocol și a altor beneficii retrase după ce a fost declarat colaborator al Securității.

Procesul, suspendat timp de doi ani în așteptarea unui răspuns al Curții Constituționale, a fost reluat după ce judecătorii CCR i-au dat un răspuns favorabil lui Băsescu, conform Antena 3 CNN.

Fostul șef de stat solicită revenirea asupra deciziilor prin care i-au fost retrase, pe lângă vila de protocol, și paza SPP, mașina oficială și indemnizația de care ar fi trebuit să beneficieze în calitate de fost președinte al României.

Un alt proces intentat de Băsescu împotriva SPP pentru recuperarea pazei a fost amânat din cauza protestelor din justiție, însă reluarea proceselor este considerată un pas important pentru posibilul câștig al cauzei de către fostul președinte.

