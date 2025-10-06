Ce șanse are AUR să câștige următoarele alegeri. Avertismentul lui Traian Băsescu pentru partidele pro-europene

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează asupra riscului ca AUR să câștige următoarele alegeri parlamentare, în contextul ascensiunii partidelor de extremă dreaptă în Europa. Acesta a subliniat că pericolul poate fi evitat doar prin „bătălie politică” și printr-o implicare reală a partidelor tradiționale „din poartă în poartă”, nu doar prin declarații televizate.

Posibilitatea ca partidul AUR să câștige alegerile parlamentare în România este una reală, în contextul evoluției recente a formațiunilor cu ideologie de extremă dreaptă în Europa, a declarat Traian Băsescu la Digi24.ro.

"Există acest risc, uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit, dar trebuie prevenit prin bătălie politică - adică domnii politicieni trebuie să înțeleagă că viitorul țării este în mâna lor și faptul că doar vin la televizor și spun câteva vorbe... ăștia sunt o mână. Dar, în afară de ăștia, trebuie să fie oamenii care să meargă în teritoriu, să discute cu localnicii, pentru că aici ne plasăm, din păcate", a punctat Băsescu.

Fostul președinte a recunoscut că ar putea părea un mod de a face campanie „depășit”.

„A fost modul în care noi am făcut campaniile în anii 1990, dar se pare că acum, cu mijloacele Internetului, nu reușim să câștigăm. Și atunci soluția este să ne ducem să vorbim din poartă în poartă, nu să așteptăm până în 2008, când vor fi alegerile - să o facem de pe acum”, a spus fostul șef al statului.

