Ce șanse are AUR să câștige următoarele alegeri. Avertismentul lui Traian Băsescu pentru partidele pro-europene

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:27
1172 citiri
Ce șanse are AUR să câștige următoarele alegeri. Avertismentul lui Traian Băsescu pentru partidele pro-europene
Traian Băsescu, fostul președinte al României FOTO Hepta

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează asupra riscului ca AUR să câștige următoarele alegeri parlamentare, în contextul ascensiunii partidelor de extremă dreaptă în Europa. Acesta a subliniat că pericolul poate fi evitat doar prin „bătălie politică” și printr-o implicare reală a partidelor tradiționale „din poartă în poartă”, nu doar prin declarații televizate.

Posibilitatea ca partidul AUR să câștige alegerile parlamentare în România este una reală, în contextul evoluției recente a formațiunilor cu ideologie de extremă dreaptă în Europa, a declarat Traian Băsescu la Digi24.ro.

"Există acest risc, uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Cehia. Trebuie prevenit, dar trebuie prevenit prin bătălie politică - adică domnii politicieni trebuie să înțeleagă că viitorul țării este în mâna lor și faptul că doar vin la televizor și spun câteva vorbe... ăștia sunt o mână. Dar, în afară de ăștia, trebuie să fie oamenii care să meargă în teritoriu, să discute cu localnicii, pentru că aici ne plasăm, din păcate", a punctat Băsescu.

Fostul președinte a recunoscut că ar putea părea un mod de a face campanie „depășit”.

„A fost modul în care noi am făcut campaniile în anii 1990, dar se pare că acum, cu mijloacele Internetului, nu reușim să câștigăm. Și atunci soluția este să ne ducem să vorbim din poartă în poartă, nu să așteptăm până în 2008, când vor fi alegerile - să o facem de pe acum”, a spus fostul șef al statului.

Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
Traian Băsescu e de părere că Nicușor Dan ar trebui să rămână „strict în atribuțiunile lui la Cotroceni” și că schimbarea guvernului ar trebui să vină abia după ce deficitul este...
Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică”
Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică”
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul de funcționare a actualei coaliții guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul și că a fost inventată...
#Traian Basescu, #avertisment, #aur, #alegeri parlamentare , #stiri Traian Basescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenti oceanici se comporta extrem de ciudat, iar cercetatorii cred ca Europa va fi afectata: "E ingrijorator"
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
ObservatorNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni in Grecia. Motivul pentru care nu a fost extradat in 2022

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sfatul lui Băsescu pentru Nicușor Dan: ”Ăștia au năravul prost, când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”
  2. Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la audieri, la Parchetul General. "Nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea"
  3. Ce șanse are AUR să câștige următoarele alegeri. Avertismentul lui Traian Băsescu pentru partidele pro-europene
  4. Băsescu, glume tăioase pe seama lui Bolojan: „Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Nu există în Constituție această instituție atotputernică”
  5. Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel
  6. Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”
  7. Dominic Fritz atacă subtil PNL și PSD: Candidatul unic în București, "o idee falimentară". "În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază"
  8. Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
  9. Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
  10. Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”