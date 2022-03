Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) a făcut precizări oficiale privind actuala situaţie locativă a fostui preşedinte Traian Băsescu, arătând că acesta şi familia sa au obligaţia de a elibera locuinţa de protocol în termen de 60 de zile, după decizia instanţei prin care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de colaborator al Securităţii, potrivit prevederilor legale.

În comunicat se precizează că ”Traian Basescu, în calitate de şef al statului roman în perioada 2004-2014, în temeiul art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 406/2001- privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, beneficiază de prevederile legii sus menţionate de la încetarea mandatului”.

Astfel, spune instituţia, ”în temeiul aceloraşi dispoziţii legale, a fost încheiat contractul nr. 1905/ 19.02.2015, având ca obiect ”folosinţa gratuită a locuinţei pentru imobilului situat in Bucureşti, Str. Gogol nr. 2, sector 1”, având in vedere că la data de 23.03.2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat definitiv in Dosarul nr. 3160/2/2019, în sensul respingerii recursului formulat de dl. Traian Băsescu împotriva Hotărârii nr. 471/20.09.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în sensul că a fost admisă acţiunea formulată de Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi a fost constatată calitatea de colaborator al securităţii a fostului şef de stat”.

Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001: „Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de şef al statului român ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum şi nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia”.

RAAPPS afirmă că ”persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 406/2001 îşi pierd drepturile acordate de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia şi, în consecinţă, contractul de folosinţă a locuinţei încetează”.

”În aceste condiţii, atat titularul, cât şi membrii familiei acestuia au obligaţia de a elibera locuinţa în termen de 60 de zile de la încetare.În cazul în care părţile nu vor rezolva diferendele pe cale amiabilă, respectiv dacă spaţiul nu se eliberează la termenul de mai sus, competenţa de soluţionare revine instanţelor judecătoreşti române, conform dispoziţiilor prevăzute de Codul Civil privind evacuarea”, mai spune RAAPPS.

Urmările deciziei ÎCCJ din 23 martie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, miercuri, 23 martie, că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.

În urma acestei decizii, Băsescu își pierde beneficiile care decurg din calitatea de fost preşedinte, conform Legii nr. 406/2001.

Concret, lui Traian Băsescu i se vor revoca următoarele drepturi:

a) folosinţa gratuită a unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar, ambele atribuite cu destinaţia de reşedinţă;

b) o indemnizaţie lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu;

c) pază şi protecţie, precum şi folosinţa gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază, potrivit reglementărilor în vigoare.

d) folosinţa gratuită pe o perioadă de maximum 12 luni a unei locuinţe, cu destinaţia de reşedinţă, în suprafaţă de maximum 200 mp, în perioada executării lucrărilor de reparaţii capitale la imobilul atribuit cu destinaţia de reşedinţă.